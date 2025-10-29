【きょうから】コメダ珈琲店から秋冬の新作ケーキ登場 やさしい口どけの『ごちそうカスタード』など4種
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店にて、秋冬の新作ケーキ3種『ごちそうカスタード』『ごまいもんぶらん』『アプリコットショコラ』をきょう29日から来年3月上旬までの季節限定で販売する。なお、『純栗ぃむ』は、9月3日より先行して販売開始している。
【写真】たっぷりクリームがうれしい『ごちそうカスタード』
■商品詳細（税込各530円〜590円）
『ごちそうカスタード』
カラメルが染み込んだスポンジの上には、やさしい口どけのカスタードクリーム。天面にも艶やかなカラメルをまとわせて、側面にはアーモンドをトッピング。香ばしさがしっかり感じられるように仕上げた。カスタードクリームのやさしい甘さと、ほろ苦いカラメルのハーモニーを楽しめる。
『ごまいもんぶらん』
鳴門金時クリームの、まろやかな甘みのモンブラン。ココアスポンジの上には黒ごまホイップがかくれんぼ。鳴門金時クリームの甘さと、黒ごまホイップの香ばしさ、なめらかな口どけの甘さが合わさって、一口ごとに調和を感じられる一品。絶妙なコンビネーションを楽しむことができる。
『アプリコットショコラ』
しっとりとしたショコラ生地の表面を、パリッと艶やかにコーティングしたショコラケーキ。土台のスポンジにはアプリコットソースが3層に重なり、一口頬張ると華やかな香りと酸味が口いっぱいに広がる。ビターなショコラと甘酸っぱいアプリコットソースが引き立て合い、食べ進めるたびに深みある味わいが広がる。
『純栗ぃむ』
秋冬のコメダ珈琲店の定番ケーキ。スポンジの上にはホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングした。栗のおいしさが詰まった、シンプルかつ味わい深いモンブランは、毎年好評の一品。
【写真】たっぷりクリームがうれしい『ごちそうカスタード』
■商品詳細（税込各530円〜590円）
『ごちそうカスタード』
カラメルが染み込んだスポンジの上には、やさしい口どけのカスタードクリーム。天面にも艶やかなカラメルをまとわせて、側面にはアーモンドをトッピング。香ばしさがしっかり感じられるように仕上げた。カスタードクリームのやさしい甘さと、ほろ苦いカラメルのハーモニーを楽しめる。
鳴門金時クリームの、まろやかな甘みのモンブラン。ココアスポンジの上には黒ごまホイップがかくれんぼ。鳴門金時クリームの甘さと、黒ごまホイップの香ばしさ、なめらかな口どけの甘さが合わさって、一口ごとに調和を感じられる一品。絶妙なコンビネーションを楽しむことができる。
『アプリコットショコラ』
しっとりとしたショコラ生地の表面を、パリッと艶やかにコーティングしたショコラケーキ。土台のスポンジにはアプリコットソースが3層に重なり、一口頬張ると華やかな香りと酸味が口いっぱいに広がる。ビターなショコラと甘酸っぱいアプリコットソースが引き立て合い、食べ進めるたびに深みある味わいが広がる。
『純栗ぃむ』
秋冬のコメダ珈琲店の定番ケーキ。スポンジの上にはホイップとマロンクリームを絞り、栗のグラッセをトッピングした。栗のおいしさが詰まった、シンプルかつ味わい深いモンブランは、毎年好評の一品。