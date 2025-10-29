◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ―ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ブルージェイズの主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ロサンゼルスでのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「2番・一塁」で先発出場。自身WS初、今ポストシーズン（PS）7本目の本塁打をマークした。

初回の第1打席はWS初登板のド軍先発・大谷翔平のスイーパーに空振り三振。0―1で迎えた3回1死一塁の第2打席で逆転2ランを放った。1ボール2ストライクからの4球目、高めに来たスイーパーをとらえ、395フィート（約120.4メートル）先の左中間スタンドへ叩き込んだ。大谷の被弾は8月27日のレッズ戦以来、約2カ月ぶりとなった。

ゲレロはヤンキースとの地区シリーズで3戦連発、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）でも3本塁打を放ってシリーズMVPに輝いた。WSでは前日27日（同28日）の第3戦まで5安打ながら全てシングルヒットだった。

投手・大谷とは大谷のエンゼルス時代に8打数3安打、1本塁打をマークしていた。第3戦で延長18回の末に敗れたチームを勇気づける、チームリーダーの一発となった。