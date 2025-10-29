Travis Japan松田元太、当日振り入れ10分で完璧パフォーマンス 華麗なムーンウォークも披露
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、11月1日から放送されるUHA味覚糖のハードグミ『忍者めし』の新テレビCM「忍者パフォーマンス：ムーンウォーク」篇、「忍者パフォーマンス：ムーンウォーク 鋼」篇、「忍者パフォーマンス：ムササビ忍者」篇に出演する。公式ブランドサイトでは、29日午前10時に公開される。
【動画】松田元太、アツアツ焼売を豪快に食す新CM公開
「忍者めし好き」として知られる松田が、今回の新CMではついに“現代忍者”として本格降臨。ムーンウォークやコミカルなアクションを披露する。クセになる音楽「♪忍者かジャカジャカ」に乗せたリズミカルな演出と、映像全体に散りばめられたユーモアに注目。まるでショートコントのような展開に、思わずクスッと笑ってしまうCMに仕上がっている。
今回のCMでは、松田が“現代の忍者”として3つの異なる世界観でパフォーマンスを披露。「忍者めし」を手にしながら、時にはクールにムーンウォーク、時には鋼のように硬派に、そして時にはムササビのごとく飛び回る、コミカルかつスタイリッシュな演出となっている。
耳に残る「♪忍者かジャカジャカ」のリズムと相まって、たった15秒ながらも濃密なストーリーと遊び心を感じられるCMに。テンポよく展開されるシーンの中で、思わず真似したくなるような松田の表情やセリフが見どころとなる。
当日は広告ビジュアルの撮影からスタート。忍者のポーズを保ちながら、表情だけで印象を変える難しい演出にも柔軟に対応し、3つの異なるカットを短時間で成立させた松田。わずか10分で完璧に仕上げたその対応力は、あらかじめ“10分あれば十分”と判断され、実際の撮影スケジュールも短く設定されていたほど。限られた時間の中で結果を出す姿に、現場では感嘆の声が上がっていた。
