【きょうから】大粒の天然いくらがドーン！ぜいたくななか卯の『天然いくら丼』が今年も
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、きょう29日午前11時より、華やかな見た目とお値打ち感で毎年好評の『天然いくら丼』を今年も販売する。
【写真】いくらの量も選べる！3サイズで登場
同メニューは、大粒の天然いくらをたっぷりと盛り付けたぜいたくな味わいの商品。粒の大きないくらを使用することに加え、並盛のいくらの量を昨年より増量した。プチプチと弾ける食感や濃厚な旨みをより一層堪能できる商品に仕上げている。口いっぱいにあふれるいくらの旨みにごはんが進むこと間違いなし。宝石のような鮮やかなオレンジ色の見た目にも注目。
サイズは、“小盛”や“並盛”に加え、“ごはん大盛”、並盛の2倍の量のいくらを盛り付けた“豪快盛”が用意されているので、好みに合わせて選べる。大粒のいくらをドーンと豪快にのせた丼ぶりは、自分へのごほうびとしてはもちろんのこと、家族や友人とのひとときにもぴったり。
■メニュー詳細（税込）
小盛980円
並盛1780円
ごはん大盛1870円
豪快盛2980円
