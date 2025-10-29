「賭博堕天録 カイジ」“期間限定”全話を無料公開へ ピッコマで“悪魔的無料祭”
『「カイジ」シリーズ悪魔的無料祭』がきょう29日から11月27日まで、カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて開催。カイジシリーズ6作品の無料話を増量する。また、別日の期間限定で「賭博堕天録 カイジ」「賭博堕天録 カイジ 和也編」を全話無料で公開する。
【動画】みんなで学ぶ『カイジ』語講座！ざわざわ…な用語がズラリ
無料話が増量となる6作品は、「賭博黙示録 カイジ」（20話まで増量）、「賭博破戒録 カイジ」（20話まで増量）、「賭博堕天録 カイジ」（20話まで増量）、「賭博堕天録 カイジ 和也編」（15話まで増量）、「賭博堕天録 カイジ ワン・ポーカー編」（15話まで増量）、「賭博堕天録カイジ 24億脱出編」（25話まで増量）。
全話無料となるのは、「賭博堕天録 カイジ」全131話（10月31日〜11月2日の3日間）、「賭博堕天録 カイジ 和也編」全100話（11月3日）。
「賭博堕天録 カイジ」は、大金を得たカイジが、再びギャンブルの泥沼へ堕ちていく物語。変則麻雀「17歩」や、帝愛の御曹司・和也とのワン・ポーカーで命とお金が賭けられる怒涛の展開が繰り広げられる。「賭博堕天録 カイジ 和也編」は「賭博堕天録 カイジ」の続編となる。
