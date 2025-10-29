元TBSのフリーアナウンサー吉田明世（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。結婚9周年を家族で祝った様子を公開した。

「9回目の結婚記念日だった昨日。月末＆月曜日で2人ともバタバタと余裕がなく、『結婚記念日‥ちょいと落ち着いてから改めてお祝いするんでいいよね！チュスッ』と言ったムードだったのですが、娘に『実はママとパパ、今日結婚記念日なんだよね〜』と何の気なく伝えたら何やら机の下でモゾモゾ…。お手紙と、手作りの指輪(ケース付き)を大慌てで作ってくれました（そのあと息子はなぜかパパに王冠を作ってプレゼントしていた）」と明かし、折り紙で作られた指輪を夫婦で身に着けた写真をアップ。

「結婚記念日を子どもたちにお祝いしてもらえる日が来るなんて！優しく育ってくれてるなぁってとっても嬉しくなりました」「夫よ、10年目もよろしく頼むよ」「#結婚記念日#子は鎹とはよく言ったものだ#ってやつですね」などと、7歳長女と4歳の長男にお祝いされた話を記した。

フォロワーからは「優しくてほっこりしちゃいました」「まさにかすがいですね」「理想の家族」などのコメントが寄せられている。