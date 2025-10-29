日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が28日までにインスタグラムを更新。コスプレ姿を披露した。

「シューイチ『まじっすか』の新企画『ふん装グランプリ』ご覧いただけましたか!?」として、番組やコスプレの魅力を振り返った河出アナ。その上で「そして『進行なのにコスプレする必要ある?』というツッコミが聞こえます、その通りです!!」と切り出すと「『でも、今年はエヴァ30周年なんだからやるなら今しかない！』と思い、コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました!」とつづり、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクターのコスプレ姿でポーズを決める姿などを投稿した。

続けて「ウィッグはアニメらしい束感と、自然な髪の間を取るのにこだわりました!」と説明し「カラコンも色とデザインが微妙に違うのを何種類も比較して選び抜いたものです」「誰も気にしてないと思いながらも、昔から細かいこだわりが強く、妥協できない性格なんです…それゆえ自分の首を絞めるのです…泣」とこだわりも明かした。

最後には「おとといもコスプレイベントにプライベートで参加していたので何のキャラかお楽しみに」と添えている。

フォロワーからは「ノリノリですね!」「※アナウンサーです」「遂にここまで来たか」「間違いない実写版です」などのコメントが寄せられた。