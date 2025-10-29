ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿Ž¢1Ëç¤ÎÉ½Ž£¤È¤Ï¡©
ÌÜ²¼¡¢ÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡ÖÉ½¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÇÉ½¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥À¥é¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇÉ¬Í×¤Ê·è¤áÊý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿»³¸ýÂçÊå»á¤È»³ËÜ¾°µ£»á¤Ï¡¢°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÉ½¡×¤ÎÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï²Ö´¬Åì¹â¹»¤Î3Ç¯À¸Åö»þ¡¢Â´¶È¸å¤¹¤°¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¡ÊNPB¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤ò1°Ì¤Ç¶¯¹Ô»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¡Ë°ìÅÙ·èÃÇ¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êº´¡¹ÌÚµü¡ØÆ»¤Ò¤é¤¯¡¢³¤¤ï¤¿¤ë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁÇ´é¡ÙÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê¡Ë
¤È¤³¤í¤¬1¥«·îÈ¾¸å¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆü¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿ÂçÞ¼Î´¤µ¤ó¤é´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÏ¸µ´ä¼ê¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ç®¿´¤ËÀâÆÀ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»ñÎÁ¤¬¡ØÂçÃ«æÆÊ¿·¯¡¡Ì´¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡ÁÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¼ãÇ¯´ü³¤³°¿Ê½Ð¤Î¹Í»¡¡Á¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ØÂçÃ«æÆÊ¿·¯¡¡Ì´¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÌîµå¤È´Ú¹ñÌîµå¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤À¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¿Ê¤à¾ì¹ç¤È¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤éÄ¾ÀÜ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¾ì¹ç¤òÃúÇ«¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢»ñÎÁËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë1Ëç¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇÉ¬Í×¤Ê·è¤áÊý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù
½Ä¼´¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Î´õË¾¤È¤·¤Æ¡MLB¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢¢¥È¥Ã¥×¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿¤¤¡¢£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤Î3¤Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²£¼´¤ÎÁªÂò»è¤ÏNPB¤ÈMLB¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡û¢¤¡ß¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¢¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸²¼¤Ï¶õÍó¡Ê¡¾¡Ë¤Ç¤¹¡£¡¡ßNPB¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖFA¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤Î¹´Â«´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¡¢¢¡ßMLB¤À¤È¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Ç¡¢¿É¸ý¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¡ÖÁí¹çÉ¾²ÁÉ½¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎÉ½¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î½ñ¤¤¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇÉ¬Í×¤Ê·è¤áÊý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·è¤áÊý¡×¤Î¤¦¤Á¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹çÉ¾²ÁÉ½¤È¤¤¤¦É½¤ò»È¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¤òÁí¹çÉ¾²ÁÉ½¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¼¡¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇÉ¬Í×¤Ê·è¤áÊý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù
Áí¹çÉ¾²ÁÉ½¤Ç¤Ï¡¢NPB¤«MLB¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï½Ä¼´¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î´õË¾¡Ê¡¡Á£¡Ë¤ÏÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ²£¼´¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Ï¡û¢¤¡ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯5ÅÀËþÅÀ¤ÇÉÕ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤ÎÉ½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¢¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ3ÅÀ¤Ë¤·¡¢±¦¾å¤ÏÆ±¤¸¤¯¶õÍó¡Ê¡¾¡Ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤âËÜ¤ÎÃæ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí¹çÉ¾²ÁÉ½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤Âç»ö¤«¤òÀ±5¤Ä¡Ê¡ù¡ù¡ù¡ù¡ù¡Ë¤Ç½Å¤ßÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÊØµ¹Åª¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÀ±3¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²ÁÅÀ¿ô¤È½Å¤ßÉÕ¤±¤ò³Ý¤±»»¤·¤Æ¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢NPB¤¬18ÅÀ¡¢MLB¤¬27ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÎ¾¿Æ¤Ï¡¢ÂçÞ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ØÌ´¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÆ»¤Ò¤é¤¯¡¢³¤¤ï¤¿¤ë¡Ù¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖæÆÊ¿¼«¿È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Î»ñÎÁ¤äÀâÌÀ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬À®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¾¯¤·¤Å¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸ò¾Ä¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç°éÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅê¼ê¤âÂÇ¼Ô¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÛÄê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸åÆü¡¢ÂçÃ«Áª¼êËÜ¿Í¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Î¤¹¤´¤¤¸ú²Ì
Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ËÄ©¤à¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢É½¤Ç1¤Ä¤À¤±¶õÍó¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢ËþÅÀ¤Î5ÅÀ¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÅô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÍó¤Ë5ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢NPB¡ÊÆóÅáÎ®¡Ë¤Ï33ÅÀ¡£MLB¡Ê¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡Ë¤Î27ÅÀ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤°¤Ã¤È·¹¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇÉ¬Í×¤Ê·è¤áÊý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿ÊÏ©ÁªÂò¡×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É½¤¬ÁªÂò¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¼Ô¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦A¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØThings That Make Us SMART¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ï¸µÍèµ²±¤ä»×¹Í¡¦¿äÏÀ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤½¤Î²áÄø¤òÊä½õ¤¹¤ëÆ»¶ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¤â¡¢»×¹Í¤òÊä½õ¤¹¤ë¡ÖÆ»¶ñ¡×¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¢¿¦¡¢Å¾¿¦¡¢·ëº§¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢½ª³è¡Ä¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÂç¤¤ÊÁªÂò¤ËÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¤¤ä¤¢¤ì¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢»æ¤È¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»å¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤Û¤°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½¤Ï¡¢²¿¤«¤òÁªÂò¤·¡¢È½ÃÇ¤·¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤ÎÆ»¶ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Âè»°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î·èÃÇ¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê»³¸ý ÂçÊå¡Ë
¡Ê»³ËÜ ¾°µ£ ¡§ HONZ¡Ë