「体長は1メートル以上はあった」現場にいた人は声を震わせました。クマとの距離は10メートルほど。

29日早朝、山形県山形市成沢の住宅地にクマが出没しました。近くには東海大山形高校があります。撮影されたのは登校時間帯の午前8時ごろ。クマはゆうゆうと歩いています。

「通学する高校生が大勢いて、近くには教員が。大声で注意をうながし、生徒を誘導していました」

この画像が撮影されたのは、安全面を考えた学校側がスクールバスを出して最寄駅から生徒のピストン輸送を始めた直後。状況からして、ひとつ間違えば大きな被害も想定される出来事でした。

この近くでは28日もクマが目撃されていて、同じ個体かは分かりませんが、29日もクマが現れました。クマは国道13号側で目撃され、この写真が撮影されたあと須川の河川敷に歩いて移動、行方をくらませました。

現在、警察や市、猟友会が探していますが見つかっていません。周囲の方は警戒をお願いします。

現場にいた人たちは身の危険を感じましたが・・・その後クマは河川敷に姿を消しました。

