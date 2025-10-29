◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの“お祭り男”「キケ」ことＥ・ヘルナンデス外野手が、ワールドシリーズ第４戦の両軍無得点の２回に先制の右犠飛を放った。延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打で決着した試合時間６時間３９分の死闘から一夜。この日も早々に本拠地に集まった満員のファンを沸かせた。

２回は１死からマンシーが四球を選ぶと、続くエドマンが中前打で一、三塁にチャンス拡大。その後、Ｅ・ヘルナンデスが確実にライトへの犠牲フライを放った。

Ｅ・ヘルナンデスはレッドソックス時代を合わせると、この日でＰＳ通算１００試合目の出場。試合前時点で１５本塁打、４０打点、打率・２８０と勝負強い打撃を見せており、お祭り男と称される。

先発は「１番・投手」の二刀流出場となった大谷翔平投手（３１）。初回は四球と三塁内野安打で２死一、二塁のピンチを招いたが、前日に本塁打を放っている５番カークを一飛にねじ伏せ、無失点で切り抜けた。初回の最速は９８・４マイル（約１５８・４キロ）。上々の立ち上がりを見せた。