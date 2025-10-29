フリーアナウンサーの檜山沙耶（32）が28日に自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「皆様、誕生日のお祝いメッセージをありがとうございます またひとつ歳を重ねました 周りの方への感謝を忘れずにこれからも精進してまいります(*´）`*)誕生日を迎えて初めて観た作品は、ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイスです。32歳もゾンビのようにしぶとく生き抜きます」と記し、カメラを手に笑顔を見せる写真を披露した。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「さやっち、お誕生日おめでとう」「素晴らしい1年になりますように」などのコメントが寄せられている。

檜山は立大経済学部出身で、18年7月にウェザーニュースLiVEキャスターオーディションに合格し、ウェザーニューズに入社。気象キャスターとして人気を得たが、24年3月に退社した。31歳の誕生日の24年10月27日には、irodori合同会社に所属したことを発表した。プライベートでは昨年12月にプロテニス選手の西岡良仁との結婚を発表した。