ホンダ「“新”e-MTB」を世界初公開！ 運転免許無しでも楽しめる「e-MTB Prototype」登場 市販化を視野に開発

市販を想定したプロトタイプ

ホンダは、2025年10月30日から11月9日にわたり東京ビッグサイトで行われる「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにおいて、コンセプトモデル「e-MTB Prototype」を世界で初めて披露しました。

このe-MTB Prototypeは、「Ride Natural・Reach New peaks」をコンセプトに開発されたスポーツ電動アシスト自転車です。自然の中で走る楽しさを広げることを目指し、野山を自由に楽しむための一台として設計されています。

市販化を視野に開発されているホンダ「e-MTB Prototype」

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「e-MTB Prototype」です（5枚）

傾斜のある山道でも楽に走行できる特徴を持ち、モーターサイクルの面白さとマウンテンバイクの魅力が融合した新たな乗り心地を提供します。また、運転免許を所持していないユーザーにも自由で楽しい移動手段として利用できる点も大きな魅力です。

フレームの素材には、MOTO GPやF1レースでも採用されている高強度のカーボンが使用されています。独自のフレーム形状と組み合わせることで、重量の軽減を実現し、操作性の良さとスタイリッシュなデザインの両立に成功しています。

大自然の中で利用するe-MTBは、カーボンニュートラルへの取り組みとも相性が良く、利用者自身が環境への貢献を体感できるモビリティとなるでしょう。

今回公開されたモデルは市販化を視野に入れたプロトタイプであることから、近い将来の商品化が期待されています。この新しい電動アシスト自転車によって、多くの人々がアウトドアでの新たな移動体験を楽しめる日が来るかもしれません。