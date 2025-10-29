元NMB48の山田菜々（33）がプロデュースする8人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」は29日までに公式SNSを更新し、27日に都内で開催されたイベント「Blue Color Palette WWWX SP」に移動中の車が事故に遭ったため、出演が難しい状況となりキャンセルしたと発表した。

メンバーは事故の直後に緊急搬送され「命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております。ただ怪我をしており、療養が必要なため今後1週間の【SNS、配信含む活動】は全て休止させていただきます」と状況を明らかにした。

その後の活動については「現在、事故の影響で精神的にも大きなダメージを負っているためメンバーの心身を第一とし日頃より応援してくださる皆様には追ってのご報告とさせていただきます。決まり次第、すぐにご報告させていただきたいと考えておりますがメンバーの気持ちを何より優先にしたいと考えております」とした。

そして、開催を予定していた30日の「すべきみハロウィン」、11月1日の東京定期公演、3日の「無銭ライブ」は開催を中止すると発表した。