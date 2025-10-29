秋に行きたいと思う「大阪府の絶景スポット」ランキング！ 「ハルカス300」「大阪城公園」を抑えた1位は？
紅葉が色づき始め、澄んだ空気が心地よい季節。週末の小旅行やドライブにぴったりなこの時期、自然の美しさを存分に感じられる絶景スポットを訪れたくなりますよね。思わず写真に収めたくなるような絶景の数々。そんな秋の魅力を満喫できる場所を求めて、多くの人が注目しているのはどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、秋に行きたいと思う「大阪府の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「空気が澄んでいるので、遠くまで綺麗な夜景がみれそう」（40代女性／大阪府）、「展望フレアから秋の街並みを眺めたいから」（30代女性／埼玉県）、「日常から少し離れて、大阪の景色をゆっくり眺めながら気分をリフレッシュしたいです」（20代女性／群馬県）といった声が集まりました。
回答者からは「街中で行きやすく周囲に楽しめるところも沢山ある秋の大阪城は観光にぴったりだと思うから」（50代女性／北海道）、「大阪城公園は、秋に美しい紅葉が広がり、歴史的建造物とのコントラストも楽しめる魅力的な場所で、ピクニックや散策にぴったりのスポットとして知られているからです」（60代男性／愛知県）、「大阪を代表する歴史的建造物である城と、その周囲の公園の紅葉風景がコラボします。例えば天守閣を背景に赤や黄色に染まった木々が広がる景色が美しいです」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「紅葉と滝の景色も素晴らしいが、気温も低く空気が澄んでいるのでより景色が美しく見えるから。また自然に囲まれるので日常を忘れられるから」（30代女性／大阪府）、「日本の滝百選にも選ばれる名瀑で、紅葉シーズンには滝と赤葉のコントラストが見事。アクセスも良く日帰りで楽しめる」（30代女性／富山県）、「渓谷沿いの『滝道』を歩けば、紅葉のトンネルをくぐるような感覚が楽しめます。大阪市内からのアクセスも良く、自然の中でリフレッシュしたい秋のお出かけにぴったりのスポットです」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
【11位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：ハルカス300（展望台）（大阪市）／51票「あべのハルカス」の58階から60階にある展望台で、地上約300メートルの高さから大阪の街を一望できる絶景スポットです。360度のパノラマビューが広がり、秋の澄んだ空気の日には、遠くの山々や都市の景観がより鮮明に見えます。夜景も人気で、街の光が宝石のように輝く様子は圧巻です。
回答者からは「空気が澄んでいるので、遠くまで綺麗な夜景がみれそう」（40代女性／大阪府）、「展望フレアから秋の街並みを眺めたいから」（30代女性／埼玉県）、「日常から少し離れて、大阪の景色をゆっくり眺めながら気分をリフレッシュしたいです」（20代女性／群馬県）といった声が集まりました。
同率2位：大阪城公園（大阪市）／51票大阪市の中心部に位置し、広大な敷地内に歴史的な大阪城天守閣がある公園です。秋になると、イチョウやケヤキなどの木々が美しく色づき、歴史的建造物である天守閣を背景に紅葉狩りを楽しめます。特に、内濠沿いや西の丸庭園の紅葉が見どころで、多くの観光客や地元の人々で賑わいます。
回答者からは「街中で行きやすく周囲に楽しめるところも沢山ある秋の大阪城は観光にぴったりだと思うから」（50代女性／北海道）、「大阪城公園は、秋に美しい紅葉が広がり、歴史的建造物とのコントラストも楽しめる魅力的な場所で、ピクニックや散策にぴったりのスポットとして知られているからです」（60代男性／愛知県）、「大阪を代表する歴史的建造物である城と、その周囲の公園の紅葉風景がコラボします。例えば天守閣を背景に赤や黄色に染まった木々が広がる景色が美しいです」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：箕面大滝（箕面市）／54票「日本の滝百選」にも選ばれている、落差33メートルの壮麗な滝です。明治の森箕面国定公園内に位置し、滝までの遊歩道は自然豊か。特に秋は周辺のカエデなどの木々が赤や黄色に色づき、紅葉の名所として知られています。迫力ある滝の音と鮮やかな紅葉の組み合わせは、まさに絶景です。
回答者からは「紅葉と滝の景色も素晴らしいが、気温も低く空気が澄んでいるのでより景色が美しく見えるから。また自然に囲まれるので日常を忘れられるから」（30代女性／大阪府）、「日本の滝百選にも選ばれる名瀑で、紅葉シーズンには滝と赤葉のコントラストが見事。アクセスも良く日帰りで楽しめる」（30代女性／富山県）、「渓谷沿いの『滝道』を歩けば、紅葉のトンネルをくぐるような感覚が楽しめます。大阪市内からのアクセスも良く、自然の中でリフレッシュしたい秋のお出かけにぴったりのスポットです」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)