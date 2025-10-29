「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が初回先頭の打席で四球を選び出塁。ワールドシリーズ１１打席連続出塁とした。

投手として２死一、二塁のピンチを切り抜け、ベンチ前で打席の準備を行った大谷。サイ・ヤング賞右腕のビーバーと対戦。顔からは汗がにじんでいた中、初球のインハイカットボールを冷静に見極めた。２球目の高めにも手を出さなかった。

３球目も低めの変化球に手を出さず３ボールに。４球目のフォーシームは見送り、５球目のバックドアは見極めて一塁に歩きかけたが球審はストライクコール。これにはスタンドからブーイングもわき起こった。６球目、アウトローを見極めての四球。前日から６打席連続四球となった。

その後、１死からフリーマンの二ゴロで二塁へスライディングした際、ブルージェイズの遊撃手・ヒメネスと接触。アウトになった後、相手の脚を気遣う仕草を見せた。走塁にも問題はない模様だ。

大谷は前日の試合で３安打３打点、２本塁打をマークし、ワールドシリーズ史上初となる９打席連続出塁を記録。第２戦の第４打席でも右前打を放っており、ワールドシリーズ１０打席連続出塁としていた。