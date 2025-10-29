日本時間２９日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのワールドシリーズ第４戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平は第１打席、四球だった。

これで前の試合の第５打席から６打席連続四球となった。次の打席は三振で、様々な「連続」記録が途絶えた。（デジタル編集部）

二刀流で先発した大谷は一回表、四球と内野安打で二死一、二塁のピンチを迎えたが、ここをしのいだ。その裏、いつものように先頭で打席へ。ブルージェイズ（ア・リーグ）先発の右腕のビーバーに対し、いきなり３ボールとなった後、久々のストライクが２球続き、フルカウントに。最後は外角低めへのきわどいボールだったが、判定はボールだった。

前の試合で２本塁打、２二塁打を放つと、その後は勝負を避けたブルージェイズベンチ。４連続申告敬遠を含む５四球で、これで四球は６打席連続となった。

さらに、第２戦の最終打席となった八回にはヒットを放っていて、出塁は１１打席に。四球を挟んだ連続打数ヒット「５」は継続中だった。

しかし、三回の第２打席は空振り三振。連続打席四球は「６」、連続打席出塁は「１１」、連続打数ヒットは「５」で止まった。