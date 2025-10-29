パク・ボゴム、『2025 MAMA AWARDS』CHAPTER1のホストに決定 今年の幕開けを飾る
11月28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』のCHAPTER 1ホストに韓国俳優のパク・ボゴムが決定した。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
パク・ボゴムが、『2025 MAMA AWARDS』CHAPTER1のホストとして今年の幕開けを飾る。パク・ボゴムは2017年に初めて『MAMA AWARDS』のホストを務めて以来、2018年、2019年、そして2022年から2024年まで連続して出演しており、2025年で通算7回目のホストとしてステージに立つ予定。特に、ブランドリニューアルの年をはじめ、昨年のアメリカ初進出など、『MAMA AWARDS』の歴史的な瞬間を常に共にした。また、名古屋・大阪・東京ドームといった日本の三大ドーム公演を盛り上げたホストとしても知られている。
今年、香港の新たなランドマークとして期待される大型スタジアムで開催される同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベントとなる見通し。
今回、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋でリアルタイムで放送する予定。日本語字幕も付く。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
パク・ボゴムが、『2025 MAMA AWARDS』CHAPTER1のホストとして今年の幕開けを飾る。パク・ボゴムは2017年に初めて『MAMA AWARDS』のホストを務めて以来、2018年、2019年、そして2022年から2024年まで連続して出演しており、2025年で通算7回目のホストとしてステージに立つ予定。特に、ブランドリニューアルの年をはじめ、昨年のアメリカ初進出など、『MAMA AWARDS』の歴史的な瞬間を常に共にした。また、名古屋・大阪・東京ドームといった日本の三大ドーム公演を盛り上げたホストとしても知られている。
今年、香港の新たなランドマークとして期待される大型スタジアムで開催される同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベントとなる見通し。
今回、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋でリアルタイムで放送する予定。日本語字幕も付く。