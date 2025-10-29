戸田恵梨香、初共演の鈴木亮平は「探究心がすごい」「集中する時の深さが本当に深い」
女優の戸田恵梨香（37歳）が、10月28日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、2026年1月スタートの日曜劇場「リブート」で初めて共演する鈴木亮平について「探究心がすごい」「集中する時の深さが本当に深い」と語った。
2026年1月スタートの日曜劇場「リブート」に出演する鈴木亮平と戸田恵梨香に番組がインタビューを行い、戸田が鈴木についてガッツリとした共演は今回が初めてだが、「台本でも何でも何か分からないことがあったらすぐ調べてくれるし、その探求心がすごいなって思ったのと、本番になった時の集中する時の深さが本当に深い方だなという風に思いました」と語る。
鈴木は戸田が“嘘にまみれた公認会計士”という役を演じていることについて「嘘がうまい人だなあって。役でね。このドラマは全員がほぼ嘘ついてるので、二重、三重に嘘ついたりするんですよね。どういう嘘ついてるのかっていうのは見えないように演じているけれども、わかった時に見直すと確かにここでこんな表情してるっていうなその絶妙なバランスでずっとやってるので、そこは、（戸田は）普段から嘘がうまい人となのだろうか、と」とコメント。
戸田は笑いながら「嘘、下手なタイプですよ。むしろ、嘘つかないで正直に言うタイプ、どちらかというと。全部言っちゃうタイプ。嘘は下手だと思いますね、私」と語った。
