戸田恵梨香、初のTBS日曜劇場出演に「私は金曜（ドラマ）女優だと思ってた」
女優の戸田恵梨香（37歳）が、10月28日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、2026年1月スタートの連続ドラマ「リブート」で初めて日曜劇場に出演することについて、「なんか私は金曜（ドラマ）女優だと思ってた」と語った。
2026年1月スタートの日曜劇場「リブート」に出演する鈴木亮平と戸田恵梨香に番組がインタビューを行い、戸田が日曜劇場に初出演であるとわかると、鈴木は「そうなんだ。でも、やってるイメージだよね」と話す。
戸田は「あ、本当ですか。なんか私は金曜（ドラマ）女優だと思ってた。（TBSは）金曜の枠しかやったことないと思います」と話し、初めての日曜劇場で驚いたのは“クラフトコーナー”という、軽食やつまみ、飲み物などが充実していることに「おお、すごいなと思いました」「本当ありがたかったですね」と語る。
鈴木も「民放のテレビドラマで初らしいですよ。そのクラフティのシステムを入れたのが。これ意外と大きいんですよ。その労働環境の改善っていうのにプロデューサー今回こだわってまして」と語った。
