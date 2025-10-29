まもなく豪消費者物価指数CPI・月次、消費者物価指数CPIの発表
日本時間９時３０分に豪消費者物価指数（CPI・月次）（9月）、消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（CPI・月次）（9月）09:30
予想 3.1% 前回 3.0%（消費者物価指数・前年比)
消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）09:30
予想 1.0% 前回 0.7%（前期比)
予想 3.0% 前回 2.1%（前年比)
予想 0.8% 前回 0.6%（刈り込み平均・前期比)
予想 2.7% 前回 2.7%（刈り込み平均・前年比)
予想 0.9% 前回 0.6%（加重平均・前期比)
予想 2.7% 前回 2.7%（加重平均・前年比)
