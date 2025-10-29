　日本時間９時３０分に豪消費者物価指数（CPI・月次）（9月）、消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI・月次）（9月）09:30
予想　3.1%　前回　3.0%（消費者物価指数・前年比)

消費者物価指数（CPI）（2025年 第3四半期）09:30
予想　1.0%　前回　0.7%（前期比)
予想　3.0%　前回　2.1%（前年比)
予想　0.8%　前回　0.6%（刈り込み平均・前期比)
予想　2.7%　前回　2.7%（刈り込み平均・前年比)
予想　0.9%　前回　0.6%（加重平均・前期比)
予想　2.7%　前回　2.7%（加重平均・前年比)