ドル円理論価格 1ドル＝152.14円（前日比-0.41円） ドル円理論価格 1ドル＝152.14円（前日比-0.41円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝152.14円（前日比-0.41円）



割高ゾーン：153.15より上

現値：151.64

割安ゾーン：151.14より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/28 152.55

2025/10/27 151.70

2025/10/24 151.26

2025/10/23 151.98

2025/10/22 151.41



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト