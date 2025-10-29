町野修斗がボルシアMG加入後初ゴール!! DFBポカール3回戦進出に貢献
[10.28 DFBポカール2回戦 ボルシアMG 3-1 カールスルーエ]
ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が28日、ホームで行われたDFBポカール2回戦のカールスルーエ(2部)戦で加入後初ゴールを挙げた。
スタメン出場した町野は前半3分、FWハリス・タバコビッチがペナルティエリア右から送ったクロスにニアで反応。右足で押し込み、先制弾を奪った。
町野はホルシュタイン・キールから今夏に完全移籍し、出場8試合目で初得点をマーク。後半28分までプレーし、3-1の勝利に貢献した。
一方、ボルシアMGからカールスルーエに期限付き移籍中のFW福田師王は後半32分に途中出場。DFBポカール3回戦は12月に開催される予定となっている。
