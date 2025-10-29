インテルGKジョゼップ・マルティネスが交通事故…電動車椅子に衝突し、81歳男性が死亡
インテルのGKジョゼップ・マルティネスが運転する車が電動車椅子と衝突し、81歳の男性が死亡した。伊『ガゼッタ・デロ・スポルト』や英『BBC』などが伝えている。
交通事故はイタリア・コモ州で発生。マルティネスがトレーニングに向かう途中、電動車椅子に乗っていた81歳の男性に衝突した。イタリアの警察はロイター通信に対し、「インテルのGKジョゼップ・マルティネスが運転していた車が電動車椅子に乗っていた男性をひいた。マルティネスは男性を助けるために車を止めたが、救急車が到着する前に男性は死亡した」と語っている。なお、マルティネス自身に怪我はなかったが、ショック状態にあるようだ。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、電動車椅子は衝突前に不安定な兆候を示し、その後突然、自転車レーンから左に逸れて車道に出たという。避けられなかったマルティネスの車が衝突し、マルティネスは他のドライバーと男性を救おうとした。後方の車を運転していた女性も事故を目撃し、電動車椅子の異常な動きに気付いており、男性が突然の体調不良でコントロールを失った可能性も否定できないと伝えている。
インテルは29日にセリエA第9節でフィオレンティーナと対戦するが、予定されていた前日会見をキャンセルした。
1998年5月27日生まれで現在27歳のマルティネスは昨季、ジェノアからインテルに加入。第2GKとしてチームを支えており、加入以降公式戦12試合に出場している。
