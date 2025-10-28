「カルバン・クライン（Calvin Klein）」が、BTSのジョングク（Jung Kook）を起用した最新のデニムコレクションのキャンペーンを公開した。カルバン・クラインのSNSチャンネルで視聴できるほか、Calvin Klein原宿フラッグシップの大型スクリーンでキャンペーン動画を放映している。なお、店舗および屋外でのヴィジュアルの掲出は、全世界で同店舗のみとなる。

キャンペーンは「動き」と「パフォーマンス」にフォーカスし、写真家のマート・アラス（Mert Alas）が撮影を担当。ムービーはケミカル・ブラザーズ（The Chemical Brothers）の楽曲「Block Rockin’ Beats」をBGMに、ジョングクが自信に満ちた姿でニューヨークの街並みを駆け抜ける姿を捉え、同氏の圧倒的なステージプレゼンスやエネルギーを表現した。キャンペーン内でカルバン・クラインのデニムやレザージャケットなどを着用した同氏は「ファンの皆さんがこの復帰を心待ちにしていたことを知っていますし、ブランドのアイコニックなデニムを再び着られて本当に嬉しいです。カルバン・クラインの撮影現場はいつも素晴らしいエネルギーに満ちていて、今回も例外ではありませんでした。このキャンペーンが世に出るのが楽しみです」とコメントを寄せた。

最新のデニムコレクションは、1990年代特有のエッジを効かせた「自然体のクールさ」を表現。ブランドのシグネチャーモノグラムを再解釈した「CKエンブレムプリント」を配したジーンズやデニムトラッカージャケット、リバーシブルパファージャケットのほか、ローウエストの「バレルジーンズ」、新たにヴィンテージウォッシュやダークリンスなどの加工を施した「90sストレートジーンズ」、コントラストステッチをあしらった「ダーテッド・カーペンタージーンズ」などを、直営店舗および公式オンラインストアで販売している。

なお、直営店舗では10月28日21時30分から11月24日まで、公式オンラインストアでは10月28日21時35分から11月25日11時までの期間中、4万円以上の購入者にジョングクがSNS動画内で着用しているオリジナルピンを配付する。

