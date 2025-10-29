

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.2 日鋳造 <5609>

26年3月期の連結経常利益を従来予想の6億円→2億2000万円に63.3％下方修正した。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4498> サイバトラス 東Ｇ -16.53 10/28 上期 26.98

<5609> 日鋳造 東Ｓ -7.50 10/28 上期 黒転

<3911> Ａｉｍｉｎｇ 東Ｇ -5.93 10/28 3Q 黒転

<4556> カイノス 東Ｓ -5.00 10/28 上期 -9.73

<4080> 田中化研 東Ｓ -3.07 10/28 上期 -95.66



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



