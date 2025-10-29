―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　日鋳造 <5609>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の6億円→2億2000万円に63.3％下方修正した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4498> サイバトラス 　東Ｇ 　 -16.53 　 10/28　　上期　　　 26.98
<5609> 日鋳造 　　　　東Ｓ　　 -7.50 　 10/28　　上期　　　　黒転
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 　東Ｇ　　 -5.93 　 10/28　　　3Q　　　　黒転
<4556> カイノス 　　　東Ｓ　　 -5.00 　 10/28　　上期　　　 -9.73
<4080> 田中化研 　　　東Ｓ　　 -3.07 　 10/28　　上期　　　-95.66

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース