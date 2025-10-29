

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6337> テセック 東Ｓ +9.31 10/28 上期 79.88

<5532> リアルゲイト 東Ｇ +8.10 10/28 本決算 35.07

<5279> 日本興業 東Ｓ +2.13 10/28 上期 黒転

<7299> フジオーゼ 東Ｓ +0.11 10/28 上期 77.08

<9691> 両毛システム 東Ｓ +0.11 10/28 上期 87.31



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

