

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 アイネス <9742>

26年3月期の連結経常利益を従来予想の41億円→15億円(前期は36億円)に63.4％下方修正し、一転して58.4％減益見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9742> アイネス 東Ｐ -12.52 10/28 上期 赤転

<2175> エスエムエス 東Ｐ -12.46 10/28 上期 16.73

<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -10.15 10/28 上期 -14.35

<4684> オービック 東Ｐ -8.74 10/28 上期 17.29

<6798> ＳＭＫ 東Ｐ -6.37 10/28 上期 赤転



<7309> シマノ 東Ｐ -5.34 10/28 3Q -48.08

<9081> 神奈交 東Ｐ -3.14 10/28 上期 -10.66

<2491> Ｖコマース 東Ｐ -2.20 10/28 3Q -32.19

<2211> 不二家 東Ｐ -2.11 10/28 3Q 16.44

<2359> コア 東Ｐ -2.04 10/28 上期 20.64



<9533> 邦ガス 東Ｐ -1.67 10/28 上期 17.05

<4733> ＯＢＣ 東Ｐ -1.08 10/28 上期 10.68

<9502> 中部電 東Ｐ -0.97 10/28 上期 4.45

<7276> 小糸製 東Ｐ -0.91 10/28 上期 14.70

<3778> さくらネット 東Ｐ -0.88 10/28 上期 赤転



<3771> システムリサ 東Ｐ -0.32 10/28 上期 23.67



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



