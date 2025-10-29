―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　アイネス <9742>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の41億円→15億円(前期は36億円)に63.4％下方修正し、一転して58.4％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9742> アイネス 　　　東Ｐ 　 -12.52 　 10/28　　上期　　　　赤転
<2175> エスエムエス 　東Ｐ 　 -12.46 　 10/28　　上期　　　 16.73
<9629> ＰＣＡ 　　　　東Ｐ 　 -10.15 　 10/28　　上期　　　-14.35
<4684> オービック 　　東Ｐ　　 -8.74 　 10/28　　上期　　　 17.29
<6798> ＳＭＫ 　　　　東Ｐ　　 -6.37 　 10/28　　上期　　　　赤転

<7309> シマノ 　　　　東Ｐ　　 -5.34 　 10/28　　　3Q　　　-48.08
<9081> 神奈交 　　　　東Ｐ　　 -3.14 　 10/28　　上期　　　-10.66
<2491> Ｖコマース 　　東Ｐ　　 -2.20 　 10/28　　　3Q　　　-32.19
<2211> 不二家 　　　　東Ｐ　　 -2.11 　 10/28　　　3Q　　　 16.44
<2359> コア 　　　　　東Ｐ　　 -2.04 　 10/28　　上期　　　 20.64

<9533> 邦ガス 　　　　東Ｐ　　 -1.67 　 10/28　　上期　　　 17.05
<4733> ＯＢＣ 　　　　東Ｐ　　 -1.08 　 10/28　　上期　　　 10.68
<9502> 中部電 　　　　東Ｐ　　 -0.97 　 10/28　　上期　　　　4.45
<7276> 小糸製 　　　　東Ｐ　　 -0.91 　 10/28　　上期　　　 14.70
<3778> さくらネット 　東Ｐ　　 -0.88 　 10/28　　上期　　　　赤転

<3771> システムリサ 　東Ｐ　　 -0.32 　 10/28　　上期　　　 23.67

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース