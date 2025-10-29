―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1944> きんでん 　　　東Ｐ 　 +14.55 　 10/28　　上期　　　138.01
<6857> アドテスト 　　東Ｐ 　 +14.32 　 10/28　　上期　　　148.82
<1946> トーエネク 　　東Ｐ 　 +12.37 　 10/28　　上期　　　 47.34
<7102> 日車両 　　　　東Ｐ 　 +10.71 　 10/28　　上期　　　 24.69
<8174> 日ガス 　　　　東Ｐ　　 +1.92 　 10/28　　上期　　　108.79

<8218> コメリ 　　　　東Ｐ　　 +1.26 　 10/28　　上期　　　　7.16
<6305> 日立建機 　　　東Ｐ　　 +0.31 　 10/28　　上期　　　 11.87
<3003> ヒューリック 　東Ｐ　　 +0.19 　 10/28　　　3Q　　　 12.14
<8604> 野村 　　　　　東Ｐ　　 +0.09 　 10/28　　上期　　　 25.85

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース