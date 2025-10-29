

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月27日から28日の決算発表を経て29日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1944> きんでん 東Ｐ +14.55 10/28 上期 138.01

<6857> アドテスト 東Ｐ +14.32 10/28 上期 148.82

<1946> トーエネク 東Ｐ +12.37 10/28 上期 47.34

<7102> 日車両 東Ｐ +10.71 10/28 上期 24.69

<8174> 日ガス 東Ｐ +1.92 10/28 上期 108.79



<8218> コメリ 東Ｐ +1.26 10/28 上期 7.16

<6305> 日立建機 東Ｐ +0.31 10/28 上期 11.87

<3003> ヒューリック 東Ｐ +0.19 10/28 3Q 12.14

<8604> 野村 東Ｐ +0.09 10/28 上期 25.85



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

