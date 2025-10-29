100均の職人シリーズに新作登場！本格メニューが包丁要らず！簡単レンチン調理グッズ

今日は疲れたけど、ガッツリとしたものが食べたい！そんなときにおすすめなのが、ダイソーの『麻婆豆腐職人』です。なんと包丁もフライパンも使わずに、電子レンジだけで麻婆豆腐が作れるというスグレモノ。しかも3人前も作れるんです！時短調理にもなるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪さっそくご紹介します。

商品情報

商品名：麻婆豆腐職人（3人前）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742658

これひとつで麻婆豆腐が作れる！ダイソーのあのシリーズから新作登場

ダイソーのキッチングッズ売り場でよく見かける○○職人シリーズ。『無限ミニトマト浅漬け職人』や、味玉、無限キュウリなど、プラス一品したいときにあると便利な調理器具シリーズで、ダイソーマニアの間でも人気ですよね。

そんなシリーズから新作が登場！その名も『麻婆豆腐職人（3人前）』です。

作り方はパッケージ裏にイラスト付きで記載されています。レトルトを使った作り方と、通常の作り方の2通りがありますが、今回は通常の作り方で麻婆豆腐を作っていきます！

火加減の調整いらず！誰でも簡単においしい麻婆豆腐が作れる

まずは容器に豚ひき肉（80g）、ねぎ（みじん切り1／2本）、焼き肉のたれ（大さじ3）、ごま油（小さじ1）、味噌（小さじ1）、甜麺醤（小さじ2）、鶏がらスープの素（小さじ1）、片栗粉（大さじ1／2）を入れて混ぜ合わせます。このときに豆板醤やラー油、山椒などで辛さを調節します。

次に豆腐パック（一丁）を開けて水を切り、赤色の小カッターを差し込んで横に2回スライドカットします。

充填豆腐は隙間がなく差し込むのがやや難しい印象…。底の部分がきれいにカットできずちょこっと残ってしまいました。

次に豆腐のパックをそのままひっくり返し、パックを外したら豆腐を軽く押し込みます。

するとこの通り、カットされた豆腐が先ほど混ぜた食材の中に落ちるという仕組み。豆腐が崩れないように、やさしくまんべんなく混ぜたら…。

500Wで6分加熱。

加熱後にかき混ぜて、熱が通っているかを確認！加熱が足りない場合は30秒ずつ再加熱して、熱が完全に通れば完成です！

正直豆腐を切る工程は包丁でやってしまった方がきれいで早いのでは？とも思ったのですが、小さな子供と一緒に調理するというシーンではこちらの方が安心。

豆腐が細切れになってしまい見た目はイマイチですが、自分で食べるには十分な仕上がりです。火加減の調整いらずでおいしい麻婆豆腐ができるので、ぐったり疲れてるけどガツンっとしたものが食べたいというときにおすすめ。

フライパンで作るよりも油跳ねがなく、キッチンを汚さずに調理ができるので、最終的な掃除工程は『麻婆豆腐職人（3人前）』を使用した方が少なく済みました。

今回はダイソーで購入した『麻婆豆腐職人（3人前）』をご紹介しました。メイキングトイ感覚で楽しく調理ができたので、子どもも喜びそうなアイテム。

3人前の調理が可能と、時短にもつながるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。