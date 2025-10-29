女子プロの国別対抗戦（ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン）はオーストラリアが優勝。日本チームは3位決定戦で世界選抜に敗れ4位に終わりましたが、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有、竹田麗央の4人は日の丸を胸に力を出し切りました。

【羽川豊氏コラム】国内選手には夢だったマスターズの固い門が開いたが…小平智は“面白い反応”を見せました

この大会は2014年に創設され、隔年開催で各国の代表選手がしのぎを削ります。しかし、男子には五輪以外に日の丸を背負う大会はありません。2年前のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）決勝で、日本代表が米国を3-2で破り、日本中が熱狂しました。あの瞬間は羨ましくもあり、「男子ゴルフにも日の丸をつけて行う団体戦があれば」と思ったものです。

28年のロサンゼルス五輪のゴルフは、これまでの個人戦に加え、男女混合の団体戦が行われます。2人1組の16チームが初日は2人交互に打つフォアサム、2日目は成績の良い人のスコアが採用されるフォアボールの計36ホールの戦いです。

日本人は五輪が大好きですから、ゴルフに興味のない人もきっと見てくれるはずです。そこで男子プロのパワーと飛距離に対し、女子はショットの安定感やスイングリズムの良さなどを比較できるだけでなく、国を代表してのミックスダブルスという競技方法が新たなゴルフの面白さを伝え、ファンを開拓してくれることを願っています。

かつて毎週末にテレビの地上波で中継されていたトーナメントは、ゴルフの普及に多大な貢献をしていました。

地上波からトーナメントと中継が消えていけば、有料放送はゴルフファンしか見ません。だから、五輪のゴルフに期待しているわけですが、もうひとつのカギはマスターズです。

今年から日本オープンの優勝者は翌年の全英オープンとマスターズに出場できることになりました。

今回、主催のオーガスタナショナルGCはマスターズの出場カテゴリーを増やし、欧米ツアー共催の「スコットランドオープン」、欧州ツアーの「スペインオープン」「オーストラリアオープン」「南アフリカオープン」に、アジアンツアーの「香港オープン」と「日本オープン」を加えたのは、米国がアジアのマーケットを重視しているからだと聞きました。国内を主戦場にする選手にとって堅い門で閉ざされていたといっても過言ではない夢の舞台への道が開けたことは幸運だし、ありがたいことです。

日本オープン制覇で最初のマスターズ切符を手にしたのは片岡尚之です。アジアパシフィックアマチュア選手権は、長崎大星がプレーオフで敗れてオーガスタの舞台に立つことはできませんでしたが、まだ高校1年。来年もチャンスはあります。若い選手がマスターズで旋風を巻き起こせば、男子プロに魅力を感じなかった企業への刺激になるでしょう。松山英樹の2勝目もインパクトは大きい。スポンサーが動かなければ、国内試合は増えないし、ミックスダブルス戦も実現しません。来年はテレビの前で彼らを応援します。