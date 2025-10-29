球団にポスティングを使ったメジャー挑戦が認められた巨人の岡本和真（29）が、精力的に練習を行っている。

来月行われる韓国代表との強化試合に、侍ジャパンの一員として出場する予定となっているためだ。

11年目の今季は、5月に左肘靱帯損傷で離脱したが、計69試合で打率.327、15本塁打、49打点。去る22日に会見でメジャー挑戦を表明し、「もちろん厳しい世界だとわかっているし、承知の上で勝負したい」と決意を語っていた。

さる球界関係者がこう言った。

「ヤクルトの村上や西武の今井ら、今オフにメジャー挑戦の可能性がある選手の中で、11月の強化試合に招集されたのは岡本のみ。来年3月のWBCでも主砲の役割が期待され、本人も『めちゃめちゃ出たい』とは言っている。ただ、メジャー挑戦1年目は、新しい所属先のキャンプやオープン戦を優先して、参加を見合わせることが多い。前回のWBCでメジャー1年目（レッドソックス）の吉田正尚が本人の強い希望により参加したケースはありますが、それ以外に例はありません」

そんな事情は百も承知の井端弘和監督（50）が望みを託すのが、岡本との師弟関係である。

「入団当初、守備が課題といわれた岡本が3度のゴールデングラブを受賞する選手になれたのは、井端監督のおかげともっぱら。井端監督が2016年から3年間、巨人の内野守備走塁コーチを務めた時代に徹底指導を受け、守備力が劇的に向上。岡本は長い間、井端コーチのファーストミットを試合で使用していたほどです。今回は若手が多い中でも侍メンバーに加えたのは、『岡本よ、どこの球団と契約してもWBCには駆け付けてくれよ』という“師匠”の強いメッセージでしょう」（前出の関係者）

岡本は前回23年WBCで全7試合中6試合に一塁で先発し、18打数6安打、2本塁打、7打点と大活躍。準々決勝のイタリア戦では、3ランを含む日本人最多タイ記録の5打点を挙げた。米国との決勝では2-1の四回に本塁打を放ち、日本を世界一へと導いた。

国際大会に強いだけに、井端監督の頼みは断れない──。

そんな岡本のメジャーでの市場価値はどれほどのものなのか。専門家に話を聞くと、とんでもない額に膨れる可能性を指摘しつつも、結局はヤクルト村上の動向に左右されることになるという。いったいどいうことか。いま、何が起きているのか。

