「家庭内ではトロントでのようなチャント（掛け声）を言われないようにしたい」

ブルージェイズ知将が温めるワールドシリーズ「大谷封じ」の秘策…ドジャース連覇は一筋縄ではいかず

日本時間27日、大谷翔平（31=ドジャース）が、ワールドシリーズ第3戦の前日会見でこう言った。

25日に行われたブルージェイズとの第1戦。九回の第5打席では客席から「おまえなんかいらない」の大合唱が沸き起こった。会見でそのことについて聞かれると、「素晴らしかったと思う」と笑顔を見せながら大合唱を笑いに変えたのだ。

エンゼルスでFAを取得した23年オフ、ブルージェイズはドジャースとともに移籍先の候補に。トロント行きの飛行機に乗ったとの誤報まで流れたものの、結果的にブルージェイズは袖にされた。

「大谷に対する大合唱はその腹いせだけではないでしょう」と米誌コラムニストのビリー・デービス氏はこう言う。

「カナダ最大の都市であるトロント市民は国を背負っている。彼らは昨年、トランプ大統領にカナダを51番目の州にするなどと言われ怒り心頭。その米国をある意味、象徴するのがロサンゼルスにある金満球団のドジャースであり、球団の顔である大谷ですからね。折しもトランプが対カナダの関税を10％引き上げると自身のSNSに投稿、カナダとの関税交渉の打ち切りを宣言したばかり。火に油でカナダ国民の怒りは頂点に達しています」

大谷はトロントでの大合唱を笑い飛ばしているとはいえ、「おまえなんかいらない」との「チャント」の根っこは深いというのだ。

ブルージェイズは打線が看板だ。ドジャースとのワールドシリーズ初戦は14安打の11得点で快勝。レギュラーシーズンのチーム打率.265とチーム総安打数1461は、いずれも30球団中ナンバーワン。総三振数1099はロイヤルズに次いで少ない。

そんな“ピストル打線”が、ポストシーズンはここまで13試合で23本塁打。12試合で16本塁打のドジャースを上回る一発を放つなど勢いづいている。

それだけに、大谷が先発する第4戦は手ぐすね引いて待ち構えているという。

大谷との交渉に参加していたブルージェイズのシュナイダー監督はワールドシリーズの開幕前、「交渉であげたブルージェイズの帽子とデコイ（大谷の愛犬の米名）用のジャケットを返して欲しい」とジョークを飛ばしたが、大谷に刃を向けているのはブルージェイズだけではないのだ。