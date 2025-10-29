控えめに言って神！地面に落とすと絶望する…キャップ用の100均便利グッズ
商品情報
商品名：ペットボトルのキャップホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：43×115mm
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4959512507346
キャップの落下防止に役立つ！『ペットボトルのキャップホルダー』
開けたばかりのペットボトルのキャップを、うっかり地面に落としてしまった…！そんな経験はありませんか？まさに絶望の瞬間ですが、こんな時すぐにキャップを洗えればまだ良いのですが、一度地面に落としたキャップをまた飲み口につけるのは避けたいところですよね。
そんな時に便利なアイテムをキャンドゥで見つけました。その名も『ペットボトルのキャップホルダー』という商品です。本品は、シリコーンゴム製のキャップホルダーで、ペットボトルに取り付けることでキャップの落下防止になるという便利グッズ。
取り付けはとっても簡単。まずペットボトルのキャップを閉めた状態で、ホルダーの輪になった方をペットボトルの口の下部に取り付けます。
次に、ホルダーのもう片方をキャップにはめるだけ。力を入れなくてもラクに取り付けられますよ。これなら、キャップがボトルとつながった状態になり、キャップを落とす心配がないというわけ。フタを開ける際は、キャップと本体をおさえながら開けるとスムーズです。
揺れてキャップを落とすのが怖い、車や新幹線など交通機関での移動中にも便利。コンパクトで持ち運びがしやすく、シンプルな構造なので汚れたら洗えて衛生的です。
片手フリーでドリンクが飲めるからお出かけ時やお子様にも最適！
さらに、キャップを持たなくても片手でドリンクが飲める点も高評価ポイント。正直、飲むたびにキャップを片手で持っておくのって面倒ですよね。手がふさがりがちなアウトドアシーンではもちろん、お子さんやお年寄りも安心して使ってもらえそうです。
今回は、ペットボトルのキャップの落下を防ぐ『ペットボトルのキャップホルダー』をご紹介しました。気になった方は、ぜひキャンドゥでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。