「試合はまだ、終わってないぞ」

ロッテとのダブルヘッダー第2試合。私は1点リードで迎えた八回からリリーフでマウンドに登ったものの、1死後、高沢秀昭さんに本塁打を打たれて同点に追い付かれてしまう。その直後、場内の悲鳴やどよめきが収まらないタイミングで、マウンド上の私にこう声を掛けてきたのが二塁手の大石大二郎さんだった。

大石さんは亜細亜大学から1980年のドラフト2位で近鉄に入団。亜大の6学年先輩で、私が近鉄に入団するにあたって唯一、知っている人だった。

大石さんがどういう選手だったかは、亜大時代に矢野総監督や内田監督たちから2つの話を聞かされていた。

部員は通常の練習で白いユニホームを着る。学生野球のグラウンドはプロほど整備が行き届いていないから、イレギュラーバウンドをよくする。ノックの際、下手な選手はイレギュラーした打球を捕り損なって、顔や胸のあたりに当ててユニホームにボールの跡がつく。大石さんはしかし、捕球姿勢が低いために上がったバウンドの下に入って、ボールの跡が背中についたという。打球に対してそれくらい低い姿勢で入っていたと聞いたものの、実際に見たわけではないので単なる伝説だと思っていた。

もうひとつは大石さんの人物像だ。東都は入れ替え戦があり、1部の最下位チームは2部の優勝チームと入れ替え戦を行う。そういう試合の前日はみな緊張して、一夜漬けのような練習をするのだけれど、大石さんは飲みに行っていたというのだ。それだけ肝の据わった人というイメージだった。

実際、近鉄で一緒にプレーしていても、常に淡々としていた。守備では本当に助けられた。股間を抜けた当たりを捕球してアウトにしてもらったこともある。口数が少なく職人肌。そんな感情を表に出さないタイプの大石さんが、いち早くマウンドにやってきて「終わったわけじゃないぞ」とハッパをかけてくれたのは、まだイケるという気持ちと、私を見てこの後、ショックで一気に逆転されそうな雰囲気を察知したのだろう。

入団して2年目だったと思う。誘われて北新地へ。お酒は強いが、毎日のように飲みに行く人ではなかった。その代わり、行ったときはひと通り律義に挨拶回りをする感じだった。乾杯して、ちょっとしゃべったら、「よし、行くぞ」。「えっ！ もうですか？」みたいな感じで、次から次へと何軒もお供をさせてもらった。飲みに行ってもソフトな感じだったから、店のママさんたちには好かれていたと思う。

さて、大石さんのひと言が効いたか、私は続くマドロックを二ゴロ、岡部明一さんを三振に打ち取り、試合は同点のまま九回に突入した。（つづく）

