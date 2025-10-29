Kis-My-Ft2（キスマイ）の千賀健永（34）が26日、都内で行われた「Tokyo Beauty Week」プロジェクト発表会に登場した。同イベントは「東京を美容の聖地に」と発足11月19日から25日まで原宿・表参道界隈で開催される。

美容に目覚めたきっかけについて「母が美容関係の仕事をしていたので、今の僕を作り上げたのは母の影響。小3のとき、冬の部活で白くなったヒザに『化粧水塗らなきゃダメよ』って言われたのがきっかけで、以来、ランドセルのヨコのポケットには水筒じゃなくて化粧水を入れていました、小5ぐらいから化粧水も使っていた」と明かした。

千賀のビューティーチャンネルは現在YouTube登録者数12万人超え。旧ジャニーズの「美容好き」分野の先駆者的存在だ。

「千賀さんはお母さんがエステサロンを経営している、筋金入りの美容オタク。男性のスキンケアが浸透していなかった頃からケアを徹底していて、特に美容医療について詳しい。鼻にヒアルロン酸を入れていることを先輩の中居正広さんに明かされて話題になったこともありましたが、そのせいでSnow Manの渡辺翔太が美容外科のCMに出演してもファンが受け入れられた部分も大きかった。芸能界の男性美容をオープンにした貢献度は高い」（美容雑誌編集者）という。

今では美容が自身の個性に。「昔はキスマイの活動がない間は、藤ヶ谷と北山（当時）のツートップ以外は稼働ナシと言われた時期もあったが、広告業界では美容系イベントはひっきりなしなので千賀は仕事に事欠かない。IKKOのようなプロの美容家でなく、美容愛好家的な立ち位置が起用しやすい」（広告代理店）という声も。

メンバーの宮田俊哉（36）が「池袋ハロウィンコスプレフェス」に出演し、自身のスタイルの良さをほめられ「Kis-My-Ft2って、とんでもねースタイルだらけなのよ！マジで！笑。みんな一回Kis-My-Ft2のMVとか見て！小顔＆スタイルぶっ壊れ集団だからw」とコメントし「骨格ジャニーズ」がトレンド入り。そんな美的集団の一員、千賀は「美しさに突き進むその姿が美しい。美容だけに限らず幸せになるきっかけはたくさんある。そのひとつとして美容に興味がある」とコメント。

千賀の場合は「美容は身を助ける」のようだ。

