バレーボール男子日本代表の高橋藍選手（24）がインフルエンサー・uka.（26）と人気セクシー女優・河北彩伽（26）と二股交際をしている疑いについて、10月23日発売の「週刊文春」が報じた。

高橋選手といえば、日本代表のキャプテン石川祐希選手（29）とともに「男子バレーボール界イケメン2トップ」といわれ、アイドル並みの絶大な人気を誇っていたが、本命彼女として真剣交際していたのはインスタグラムのフォロワー約16万人を有し、同世代の女性を中心に人気を獲得しているuka.の方だという。

また、10月27日の女性自身の報道により、人気バンドSEKAI NO OWARIのボーカルFukase（40）と、20歳年下のインフルエンサーとの交際が明らかとなった。セカオワメンバー全員の共同生活の場だったセカオワハウスで同棲しており、自らの両親にも紹介済みで、結婚も視野に入れた真剣交際だという。

こうした著名人とインフルエンサーとの熱愛報道に対し、ネットでは《訳分からんインフルエンサーしかいけなかったことが残念だよ 夢がないよ夢が》《率直な感想としてはインフルエンサーて…もっと他行けただろうに…せめてプロ彼女…などと思ってしまう今日この頃》と、インフルエンサーとの交際に、思わずがっかりしてしまった人の声が続出している。

■曖昧になってきた芸能人とインフルエンサーの境界線

「最近は芸能人でもSNSに参入し、中にはTikTokなどで自ら配信していることもあり、境界線が曖昧になってきています。インフルエンサーと配信でコラボするなど、芸能人にとっては新たな出会いの場になっているようです。インフルエンサーたちも、よく芸人やスポーツ選手からDMをもらうと発言していますし、気軽にコンタクトを取れるようになったということも背景としては考えられます。ですが、インフルエンサーは“フォロワーが多いだけの一般人”という見方も根強い。インフルエンサーとの交際によって、著名人へのリスペクトが減るファンもいるようですね」（芸能ライター）

“プロ彼女”は正体が特定されない一般人。それが著名人の交際相手としてインフルエンサーよりも好まれる理由については、独特なファン心理も絡んでいるようだ。

「男性アイドルなどの結婚でも、相手が人気女優や歌手などであれば、手が届かない存在としてファンが諦めがつきやすい側面もあります。一方、プロ彼女の中には、元タレントだったり、アイドルをしていたけど相手との交際がスタートしたことで、自身の活動や露出を断ち、SNSなどの露出を控え、完全に裏方に回って相手を支える人もいます。陰日向の存在に徹するプロ彼女なら、ファン心理としては《そこまで本気で相手のことを考えられる良い人を捕まえた推し、さすが》という心理に転じる場合もあるようです。しかし、インフルエンサーは自分たちと同じ一般人の土俵にいる感覚があるため、《なぜそんな人としか付き合えないのか？》と、相手を選ぶセンスが悪いと感じてしまうようですね」（元アイドル歌手の女性）

彼女選びひとつで好感度を上げ下げしてしまいかねないのは、人気者の宿命か。

