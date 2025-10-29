「間宮クンも内心ホッとしているんじゃないですか」とはドラマ制作会社関係者。間宮祥太朗（32＝写真）と新木優子（31）がダブル主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（イイワル）の評価が上向き始めている。

10月11日放送の初回の世帯視聴率6.2％（関東地区=ビデオリサーチ調べ）から、第2話は5.1％まで急落。失速かと思われたが、25日放送の第3話で5.5％と盛り返している。さらにテレビの無料配信サービスTVerのお気に入り登録数は85.8万（28日現在）と、秋ドラマのトップ3を争う勢いだ。

レビューサイトFilmarksでの評価も5点満点で3.7と悪くない。《目新しさは特にないけど、よくできていると思う》《古典的なよくある展開だが、次が気になる》と、おおむね好意的なレビューが目立つ。

その「イイワル」は《同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？》（公式サイトから）という“ノンストップ考察ミステリー”。SNSでも考察合戦の熱気が高まりつつある。

「日本テレビでヒットした“考察ドラマ”と言えば、2019年の『あなたの番です』。初回8.8％から一時6％台まで数字を落としたものの、口コミ人気が広がって最終回で19.4％を記録。『イイワル』も似た流れで、二匹目のドジョウを狙える可能性が出てきました。秋ドラマは会話劇が目立つので、純粋な考察好きには『イイワル』がちょうどいいのかも」（元テレビ誌編集長）

日テレの狙い的中と言ったところか。それに間宮も、そろそろ当たり役が欲しいところだった。24年3月公開の主演映画「変な家」は興収50億円超えと大ヒットしたが、主演ドラマは「真夏のシンデレラ」（23年フジテレビ系）、 「ACMA:GAME アクマゲーム」（24年日テレ系） 「イグナイト−法の無法者―」（25年TBS系）と、いずれもパッとせず。

「間宮クンも忸怩（じくじ）たる思いを抱いていたのでは。くしくも『あな番』主演の田中圭さんは所属事務所の先輩で、不倫スキャンダルで厳しい立場に追い込まれている。その点、大きすぎる醜聞はなく、潜在的な人気の高い間宮さんが、事務所を引っ張っていく必要も出てきた。クールに見えて男気のあるタイプで、カリスマ性もある。整った顔立ちの間宮クンは『イイワル』とか『変な家』といったミステリーがよく似合いますし、今回はうまくハマった感じですね」（前出のドラマ制作会社関係者）

間宮は24年7月に一般女性との結婚を発表、25年5月に第1子の誕生を発表したばかり。うまく波に乗れるか。

