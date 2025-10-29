沼ってしまった…可愛すぎて全部買いたくなっちゃう！ナチュラル素材の100均マスコット

ダイソーをパトロールしていると、早くもクリスマスグッズが並び始めていてワクワク♡今回GETしてきたのは、木製のクリスマスオブジェです。お部屋に馴染むナチュラルなデザインで、飾りやすい絶妙なサイズ感がGOOD。プチプラなので全種類集めたくなります。在庫が豊富な今が狙い目ですよ。早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480522128

こんなの可愛すぎる！ダイソーでナチュラルなクリスマスオブジェをGET♡

ダイソーでは早くも、クリスマスグッズが並んでいますよね！先日季節もの売り場を覗いてみると、ナチュラルな素材が可愛らしい、クリスマスにピッタリなマスコットを発見しました。

今回GETしてきたのは、その名も『ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）』。木材が使われたあたたかみのあるデザインで、お値段は￥110（税込）でした。

プチプラだったので、スノーマンとサンタクロース風の2種類を購入。他にもトナカイやクリスマスツリー型のオブジェもあるようで、全部揃えたくなる可愛さです♡

100均の木製商品といえば、ささくれやひび割れが気になることが多いですが…こちらはとても仕上がりがキレイで、あとからヤスリなどをかける必要はなさそうです。

ペイントについては、ちょっと塗りが甘い箇所もありますが、光沢感のある塗装が映える印象です。全体的に海外のおもちゃのような雰囲気があるので、眺めているだけで癒されます。

程よい大きさで飾りやすい！ダイソーの『ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）』

オブジェを飾ってみるとこんな感じに。雪だるまとサンタをインターフォンカバーの上に並べてみました。

存在感は出ていますが、大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズがGOOD。ナチュラルな素材もお部屋に馴染みます。ちょっとしたスペースに設置できるので、リビングはもちろん、玄関やトイレなど、お好みの場所に飾ってみてくださいね♪

今回はダイソーの『ミニチュアウッドオブジェ（ナチュラル）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。