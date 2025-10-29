上位互換品出た〜！人気商品のちょっと惜しい点を完全クリア！可愛くて便利な最強100均収納
商品情報
商品名：アメニティーラック（アンバー）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅11.4cm×奥行10.4cm×高さ10.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480787954
あの人気収納より優秀かも…！ダイソーの『アメニティーラック（アンバー）』
以前話題になった、ダイソーの『ティータイムラック』という商品。スタッキング可能なケースで、まるでお店のような収納・陳列を楽しめるのが魅力ですが、違う種類の似たようなラックを発見したので購入してみました。
今回ご紹介するのは、こちらの『アメニティーラック（アンバー）』です。おしゃれなアンバーカラーなのと、形状がやや異なるのが、ティータイムラックとの大きな違いです。
価格は110円（税込）。購入した店舗では、コーヒーグッズ売場に陳列されていました。
レトロな喫茶店を思わせるような、どこか懐かしさも感じさせるこっくりとした色合いが素敵です♡
また、積み重ねて使うことで良さを発揮する商品なので、2個以上購入するのがおすすめですよ。
収納力が高いからカプセルタイプのアイテムも入れやすい！
スティックタイプのお茶と、カプセルタイプのコーヒーを入れてみました。
ティータイムラックは底がV字になっていますが、カプセルがあまりたくさん入れられないのがネックでした。
こちらは底が四角くなっているのでカプセルが収まりやすく、個数もたっぷり入れることができます！
口が大きく開いているので、下段のアイテムが取り出しやすいのも嬉しいポイント。
マドラーやスティックシュガーなどを入れるのにも重宝しますよ！
コーヒーグッズだけでなく、使い捨てコンタクトレンズを収納するのにもおすすめです。
収納力が高いのでたっぷり入れられて、上段と下段でしっかりと度数や種類の異なるレンズを分けて入れられるのが便利です。
今回は、ダイソーの『アメニティーラック（アンバー）』をご紹介しました。
おしゃれなだけでなく、収納力も高いだなんて…さすがダイソーさん！正直なところ、筆者はこちらのほうが使い勝手が良く気に入りました。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。