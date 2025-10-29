TCLのミニLED液晶テレビ「65C8K」

読者へ本当にオススメしたい製品をセレクトする「AV Watchアワード」。今年も、高画質・高音質なナンバーワンテレビを決めるべく、テレビメーカー7社から全11モデルの液晶テレビ・有機ELテレビを集め、横並びでの比較視聴とデータ測定を行なった。

10月31日公開の「2025年液晶テレビ大賞」「2025年有機ELテレビ大賞」発表に先立ち、比較視聴を実施した11モデルをブランド別に紹介する。

※実際のテスト時は、スタンドにテレビを乗せて視聴しています

今回取り上げるブランドは「TCL」。

AV Watchアワード2025では、今年5月に発売した4KミニLED液晶テレビの「65C8K」(36万円前後)をテストした。65C8Kの概要・仕様と合わせ、マスターモニターとの比較動画および視聴機の測定データを掲載する。

目次

・シリーズ・製品概要

・マスターモニターとの比較動画

・ディスプレイ性能

・輝度

・カラースペクトラム

・色域

・画素構造

・映り込み

・入力遅延

・HDMI仕様

シリーズ・製品概要

TCLは現在、98型のプレミアムモデル「X11K」を頂点に、ミニLEDと量子ドット搭載の「C8K」「C7K」「C6K」、量子ドット搭載の「P8K」「P7K」、そしてエントリー「P6K」の全7シリーズ26機種の4K液晶テレビをラインナップしている。

2019年から量子ドット技術を積極的に採用するブランドで、非常にビビッドな画作りが特徴。ミニLEDモデルも55型15万円(55C6K)から用意するなど、手頃な価格で大画面と最新の液晶技術を提供している。

各シリーズのインチサイズと、市場想定価格は以下の通り。

インチサイズと市場想定価格

98 85 75 65 55 50 43 X11K 200 ー ー ー ー ー ー C8K 120 60 44 36 ー ー ー C7K 80 44 34 27 20 ー ー C6K 60 35 22 18 14 ー ー P8K ー 30 20 15 12 ー ー P7K ー ー ー ー ー 9 8 P6K ー ー 15 11 9 8 7

最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)



シリーズ別の比較

テストした「65C8K」について

エンジン ミニLED 量子ドット 倍速 HDR アトモス 音声出力 チューナ HDMI入力 X11K AiPQPro 〇 〇 120Hz144Hz(VRR) DolbyVision IQHDR10+HDR10HLG 〇 非公表 4K:22K:2 4 C8K 3 C7K C6K 40W P8K ー 40Wor35W P7K AiPQ ー 20W P6K ー HDR10HLG ー 30Wor20W

65C8K

C8Kは、テレビ画面の四隅にある黒い縁を限りなく排除した「Virtually ZeroBorder」と、高コントラスト・低反射フィルム・広視野角性能を備える「CrystalGlow WHVA」パネルを採用した、量子ドット×ミニLEDテレビのプレミアムシリーズ。

24年モデルで採用していたミニLEDチップを改良。輝度53.8%、エネルギー効率10%アップした発光チップとマイクロレンズにより、調光ゾーンの均一な明るさを実現。また、バックライト制御技術であるプレサイスローカルディミングによりハローを抑制。23ビット制御の微細調光技術も新たに採り入れている。

映像エンジン「AiPQプロセッサー」が放送やネット配信映像を分析し、最適化。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、透明感のある映像が楽しめるという。

対応するHDR規格は、HDR10、HDR10+、HLG、Dobly Vision IQ。Disney+など、一部動画配信サービスで展開する「IMAX Enhanced」認証も獲得している。

ゲーム機能もサポート。最大4K/144Hz VRRのゲーム信号ほか、Dolby Visionゲーミングにも対応。低遅延なゲーム専用モード、画面キャプチャやゲームのパラメータが一目で確認できる専用メニュー「Game Bar」も用意する。

側面

オーディオ面では、Bang & Olufsen(B&O)と共同開発のスピーカーを搭載。チューニングもB&Oが担当しており、「低音域と高音域で深みがあり、大音量にしても音割れすることがなく、包みこまれるような音響空間」を目指した。

OSはGoogle TV。搭載チューナーはBS/110度CS 4K×2基と、地上/BS/110度CS×2基。HDMI入力は3系統。

消費電力は380Wで、年間消費電力は160kWh/年。スタンドを含む外形寸法は1,434×368×860/890mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は23.1kg。

背面

マスターモニターとの比較動画

4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、TCLの4K液晶テレビ「65C8K」(左、映像モードは「映画」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像



※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。

推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65

ディスプレイ性能

映像モード「インテリジェント」

映像メニュー「インテリジェント」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「映画」

映像メニュー「映画」(デフォルト時)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「FILMMAKER MODE」

映像メニュー「FILMMAKER MODE」(デフォルト時における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

輝度

カラースペクトラム

輝度値 映像モード「インテリジェント」24年モデルは「標準」 C8K(25年モデル) C855(24年モデル) 10%輝度 3,328cd/m2 2,658cd/m2 全白輝度 772cd/m2 839cd/m2 映像モード「映画」24年モデルは「動画」 C8K(25年モデル) C855(24年モデル) 10%輝度 3,166cd/m2 732cd/m2 全白輝度 1,965cd/m2 825cd/m2 映像モード「FILMMAKER MODE」 C8K(25年モデル) 10%輝度 3,127cd/m2 全白輝度 714cd/m2

カラースペクトラム

色域

色域

画素構造

映り込み

入力遅延

HDMI仕様

映像モード「映画」24年モデルは「動画」 C8K(25年モデル) C855(24年モデル) BT.20201931カバー率 76.28% 74.89% BT.20201976カバー率 81.61% 78.47%映像モード「ゲーム」 C8K(25年モデル) C855(24年モデル) 4K60p 9.2ms 12.1ms 2K120p 0.8ms 1.3msHDMI入力信号 C8K(25年モデル) C855(24年モデル) 4K120fps 〇 〇 4K144fps 〇 〇 ゲーム用HDR10 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 4K50Hz 〇 〇 1440p 〇 〇 非圧縮ステレオ 〇 〇 非圧縮5.1ch ー 〇 非圧縮7.1ch ー 〇 ドルビーデジタル 〇 〇 DTS 〇 〇 Dolby Atmos 〇 〇 DTS:X 〇 〇 その他 C8K(25年モデル) C855(24年モデル) 電源ケーブル着脱 〇 〇 スイーベルスタンド ー ― 測定について

・パネル性能の測定には、キャリブレーションサービスを行なっている株式会社エディピットに協力を依頼した

・「シネマ系」「おまかせ系(無い場合は標準)」の2つのモードで測定(プレキャリブレーション)を実施した

・パターンジェネレータから、色温度D93/D65のHDR信号をテレビに入力。カラースペース(BT.2020)、EOTF、RGBバランス、色精度(デルタE)、10% Window(ピーク輝度)、100% Window(全白輝度)を、ソフトウェア「Calman Ultimate」で測定した

・測定環境は全暗。テレビは全モデル、工場出荷時にするため初期化し、センサー系の機能は全てオフとした

・「シネマ系」「おまかせ系」のモードは、デフォルト状態で測定した。ただし、デフォルトで明るさが低く抑えられている機種については、明るさを調整し、輝度が最大になる状態でも測定を行なった

・測定は何度か実施し、最も良い数値をセレクトした

・測定値で異常が見られた場合は、機器の状態や設定、接続などを見直し、テレビやPC、ジェネレータの再起動などを実施した。それでも変化が見られない場合は、メーカーに問い合わせを行なった