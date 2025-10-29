JICAによる「アフリカ・ホームタウン事業」は、SNSでの炎上を経て撤回された。文筆家の御田寺圭さんは「今回の騒動については『デマに踊らされた』で終わらせるべきではない。外国人に対する過剰な拒否反応は、いまこの国で暮らす人びとが直面するジレンマがその要因になっている」という――。

■「アフリカ・ホームタウン騒動」が暗示するもの

国際協力機構（JICA）が8月に開始した「アフリカ・ホームタウン」事業が、交流サイト（SNS）での「炎上」の末、約1カ月で撤回されました。「アフリカから移民が押し寄せる」といった誤解に基づく抗議が、ホームタウンに選ばれた国内4自治体に殺到したためです。政治部の田所柳子記者は、騒動で失われた日本の国益は小さくない、と指摘します。 ホームタウン事業の撤回は、4自治体がそれまで地道に続けてきた交流事業に打撃を与えただけではない。抗議の多くは外国人へのヘイト（憎悪）を含んでいる。日本での排外主義の広がりを国内外に印象づけかねない、後味の悪い結果となった。 毎日新聞「国益損ねた排外主義 ホームタウン事業撤回 SNSでは『勝利宣言』」（2025年10月9日）より引用

2025年8月下旬――JICA（国際協力機構）の海外協力事業がSNSで大炎上した。いわゆる「アフリカ・ホームタウン騒動」である。

一応の決着を見たこの「アフリカ・ホームタウン騒動」はマスメディアでは、「SNSの誤情報の拡散によって、意義ある政策が頓挫してしまった」――という記述が“正史”ということになっているようだ。

しかしながらSNSでの炎上は原因というより結果で、その原因は主にナイジェリア政府の勘違い声明とそれに（ろくに裏取りもせずに）飛びついたBBCの雑な初報の影響が大なのだから、「SNSの炎上にやられた」という最終結果の部分だけをクローズアップするのは、オールドメディアの責任をやや棚上げした態度のようにも見えてしまう。

■「日本が日本でなくなってしまう」という恐怖

今回の騒動について、オールドメディアの「まとめ方」には引っかかりを感じるところはあるものの、とはいえこの「アフリカ・ホームタウン騒動」によって可視化されている多くの人びとの不安や憤りの声そのものは、「デマに踊らされた人たち」と雑に冷笑して仕舞いにするのではなく、別個の問題として真剣に対峙したほうがよい。

公正を期するために付言しておくと、JICAはどちらかといえば反日どころか「ド」がつくレベルの親日機関である。いわゆる海外協力隊はもちろん、インフラ整備や資源開発や教育支援などを通じ、日本の資本や技術を利活用して各国に（よい意味で）影響を及ぼし、アフリカをはじめ途上国における日本へのイメージアップや政治的影響力の拡大にも貢献してくれていた。そういう意味では、いまどきの日本人が大好きな「日本スゴイ」系コンテンツの元ネタを生み出してくれていた機関でもある。

……だが言い換えれば、そんな「超がつくほど親日的」組織であるJICAでさえ迂闊なことをすればこれまでの働きなど灰燼に帰する勢いで大炎上してしまうくらいには、いまの世の中に「日本が日本でなくなってしまうかもしれない」「日本が“ちゃんとした国”としてはいられなくなってしまう」という恐怖が渦巻いているということでもある。大衆が抱いているこの素朴な感情については、繰り返しになるが本当に真摯に向き合わなければならない。

■「ふつうの日本人」が直面しているジレンマ

今回の騒動に参加した人びとが「アフリカ人が移住することはないですよ」というJICAや外務省や自治体の公式発表をまるで信用せず「炎上したから撤回しただけで、バレなきゃ移民計画をやるつもりだったのだ！」と火に油を注ぐような結果にすらなっている。しかしながらこれは、「リテラシーの欠如した差別主義的な集団ヒステリー」とだけ片づけるべきではなく、「なぜこんなにも過剰な拒絶反応を示すのか？」を検討しなければならない。

外国人に対する過剰な拒否反応は、いまこの国で暮らす人びとが直面するジレンマがその要因になっている。

現実的には「外国人をただ追い出せばいい」という単純な問題ではなくなっていることに、多くの人は気づき始めている。たとえ日本の秩序や規範や風土に恭順するつもりのない人たちであっても、かれらを客にせよ移民にせよ日本に招き入れなければ、いまの人びとが期待する社会の「平常運転」を維持する最低限の労働力や経済力すら確保できないというジレンマがこの国にはすでにあるのだ。

■排外主義や移民排斥感情は「結果」である

自分たちが暮らす日本の国力が衰え、「安くてチョロくてショボい国」へとじわじわ下降しているという現実――それを日々悪化していく生活の苦しさや街々に溢れる観光客、日本という国や日本社会の秩序に必ずしもリスペクトを示さない外国人移住者の増加などさまざまな側面で、陰に陽に嫌というほど体感させられている。それが大衆のなかにある「もうこの国は日本人のものではなくなるのかもしれない」「日本はもはや一流の国ではなくなるのかもしれない」という不安やパニックという形で噴出する。

いま世の中に見えているのは原因ではなく結果だ。排外主義や移民排斥感情は「排除したいという純粋な悪意や加害欲求」が噴出したものではない。「この国がもはやアフリカ人やクルド人を迎えなければ維持できないくらいに落ちぶれてしまった」という悲憤と、それを受け入れたくない心苦しさや劣等感や逆上なのである。

「欧米列強に対抗できるアジアの大国だったはずの自分たちの日本が、もはやアフリカ人やクルド人の移民を議論しなければならないフェーズに差し掛かっているという絶望感」とは、裏を返せばそれ自体がある種の夜郎自大というか、「『白人列強国家』にアジアの国でありながら仲間入りできていた」という人種差別的なニュアンスを含んだ自尊心の裏返しでもあるが、だがそれを「お前らの名誉白人的なレイシズムの暴走だ！」などと指弾して反省させようという解決策しか見出せないのであれば、これからも排外主義は止まらない。繰り返し述べるがそれは原因ではなく結果だからだ。

■実体経済も労働市場も外国人なしでは成立しない

2024年に都内の人口はおよそ9万人増加したものの、そのうちの8割が外国人だった（日本経済新聞「東京一極集中の実相（3） 人口増9万人、8割外国人」2025年10月10日）。日本にやってくる外国人は旅行者にせよ移住者にせよ年々増加している。実体経済も労働市場も、かれらなしでは成立しえなくなっている。

外国人技能実習生が逃亡して犯罪組織に参加したり、あるいは日本人を害する凶悪事件を引き起こしたりしたときに、世の中の人はますます憤慨し、外国人排斥の気運が盛り上がる。あるいは外国人が日本の高級住宅や景勝地の土地を買い占めたりすると「外国人による不動産売買を禁止しろ！」といった憤りの声も上がる。

しかしながら、外国人技能実習生が生活できなくなるような制度を維持したり、あるいは受け取った報酬を目減りさせてしまうインフレが生じる政策を支持しているのもまた国民だ。バラマキを支持したり、財政出動を支持したりして、インフレを引き起こして技能実習生を困窮させたり、円安を目当てにした外国人旅行者を大量に流入させたりしているのは自分たちなのに、その結果の部分だけを見て「外国人をこれ以上増やすな！」と憤るのでは、支離滅裂というか、自分たちが目の前に広がる光景の原因の一端を担っていることをまるで認識していないような振る舞いに見える。

■「最終的な結果」だけを見てはいけない

すべての因果の糸はつながっていると、最近つくづく感じさせられる。

実習生を含む外国人労働者が苦しんでいる円安だって、もはや天文学的な単位にまで膨れ上がった社会保障費を賄うための公費の増大によって財政が悪化し、円の価値そのものが棄損されているからこそ起こっている。にもかかわらず国民は「バラマキ」的な公約を掲げる政党や政治家を支持している。「技能実習生」という建前で格安の労働力が供給されている事業者がいることは、それ自体が労働市場における日本人労働力の「ダンピング」をしているに等しく、働いている日本人の給与がなかなか上がらない要因ともなっている。

奴隷同然で働いてくれる外国人がいなければ立ち行かないような事業者を存続させてしまったことも、社会保障費を青天井に増大させてしまったことも、インフレ時に歳出拡大を支持していることも、そのすべてが私たちの市民生活の苦しさにつながっている。なおかつその生活苦のあおりを受けた人びとのうち、もっとも立場の弱い外国人実習生が逃亡したり犯罪者になったりしてしまうことがある。

そうした因果の連なりの最終的な結果だけを見て「外国人が怖い」とか「やっぱりあいつらは民度が低い」とか「いい加減に追い出せ」などと言って排外主義に人気が集まるというのは、いくらなんでも調子が良すぎる。

■なぜ私たちはこんなにも落ちぶれてしまったのか

自分たちの望んだ政策が、自分たちの生活苦をつくり、外国人観光客の増加や外国人実習生の苦境をつくり、「外国人に蹂躙される日本」があたかも存在しているかのように錯覚してしまう。そこに降ってわいた「ホームタウン騒動」で、弱り目に祟り目、力を失った自分たちに、外国人が容赦なく「土地を明け渡せ」と迫ってきたかのように感じてしまった。

自分たちの行為や選択の「因果の糸」を、私たちはもっと深刻に考えなければならない。

いま日本に必要なのは「なぜ私たちは（あんなにも強かったのに）こんなにも落ちぶれてしまったのか」を冷静に議論する機会と場だ。とまらない物価上昇、悪化する市民生活、青天井に増えていく税金、家すら買えず希望を持てない若者、低下する婚姻率――そうした閉塞感をもたらしているのはなにか。それをはっきりと言語化していくという営みこそが必要になる。それが巡り巡って「排外主義」の禍根を断つための筋道になる。

