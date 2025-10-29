1個2000円もするタルトがSNSで注目を集めている。2024年、代官山にオープンしたタルト専門店「Charles-Henry（シャルルアンリ）」の商品で、週末には行列ができるほど人気だ。ランチ1食分を超える値段のタルトがなぜ売れるのか。オーナーシェフをライターの圓岡志麻さんが取材した――。

撮影＝西田香織 代官山にあるタルト専門店、「Charles-Henry（シャルルアンリ）」オーナーシェフのシャルルアンリ・ルブーグ氏 - 撮影＝西田香織

■主役のフルーツを引き立てる繊細な味

「Charles-Henry（シャルルアンリ）」のある代官山は、落ち着いた街並みにおしゃれな飲食店やセレクトショップが集まる街。2023年10月には複合施設「フォレストゲート 代官山」もオープンし、観光スポットとしての魅力が再燃した。

撮影＝西田香織 東急東横線代官山駅改札を出てすぐにあるシャルルアンリ - 撮影＝西田香織

駅を出てすぐの角を占める、ガラス張りの建物がシャルルアンリだ。インテリアの基調は白地に金、そしてピンクやバイオレットの花柄。天井にも咲き乱れるような花の飾りが配される。女性的でデコラティブだが、モダンな調度も程よく混じり、すっきりとしている。

撮影＝西田香織 フェミニンなイメージでまとめられた店内 - 撮影＝西田香織

そして運ばれてくるタルトの、宝石で造られた花のような繊細な美しさ。

形が崩れてしまうのを惜しみながらフォークを入れ、口に運ぶと、再び驚きがある。

フルーツそのもののフレッシュさに、ある味は寄り添い、ある味は香りやアクセントを加える、複雑な味わい。そして歯応えのあるタルト生地が食感のアクセントとなる。

撮影＝西田香織 左からショコラタルト（1人前2200円）、柿タルト（1人前1900円）、シャインマスカットタルト（1人前2500円）、梨タルト（1人前1900円）、黒イチジクのタルト（1人前2200円） - 撮影＝西田香織

甘さはごく控えめで、軽い味わい。さまざまな味が少量ずつ協力し合って、主役のフルーツを引き立てている。そんな印象だ。タルトはイートイン・テイクアウト合わせて1日100個以上売れるという。

インテリアとタルトが一体となった、ここにしかない世界観に没入できる。これが人を惹きつける理由の一つだろう。

■32歳フランス人シェフの華やかな経歴

世界観の作り手はシャルルアンリ・ルブーグ氏。フレンチのシェフで、パリのロブションをはじめ、ロンドン、ローマ、サンフランシスコ、東京などの星付きレストランでの経歴をもつ。

「日本のフルーツと出合い、その品質の高さに可能性を感じた。日本ではあまりメジャーではないタルトというスイーツと合わせることで、新たな味やフランスの文化を世界に発信していきたい」

そんな思いから開業を決意したという。

タルトのレシピはもちろん、店舗のビジュアルも一からルブーグ氏が考案したもの。華やかなのにゴテゴテしていないのは、氏ならではの美意識で統一されているからだろう。

32歳のルブーグ氏はデジタルにも強く、SNSを駆使した宣伝においても才能を発揮している。

撮影＝西田香織 ショーケースはスイーツというよりは、ジュエリーショップのもののよう - 撮影＝西田香織

■インフルエンサーと二人三脚で開業準備

新作のタルト発売時など、頻繁にインスタグラムに動画をアップ。ルブーグ氏自身が撮影・編集しているとのことで、まるでアーティストのミュージックビデオのような、楽しめるものに仕上がっている。

フォロワーは6万人、多いときで300万ビューを記録する。

このように、インスタグラムは同店の人気を支える重要ツールとなっている。

また実はオープンに関しても、デジタルツールが重要な役割を果たしていた。

開業にあたって強力なサポート役となったのが、フランス人ユーチューバーの「Bebechan（ベベちゃん）」。日本文化の魅力をフランス人の視点で紹介する動画が人気で、フォロワー数は83万人以上。ルブーグ氏の料理のファンだったこともあって意気投合し、「実店舗を開業しよう」という夢が育っていったそうだ。

撮影＝西田香織 シャルルアンリ・ルブーグ氏 - 撮影＝西田香織

ルブーグ氏は開業に向けての過程を、ベベちゃんと共に動画で発信。すると動画を見た人が応援してくれるようになり、クラウドファンディングにも資金が集まった。

「最高の店にしたい」というルブーグ氏の思いを実現するために、準備は難航し、1年遅れての開業となったが、そうした過程でも支援者が増えていったそうだ。

■オープン初日には「ファン」が長蛇の列

結果、2024年4月のオープンイベントでは、開業を待ち侘びた人たちが店前の道路に長蛇の列をつくる。インスタグラムにアップされた当時の様子を見ると、さまざまな年齢、性別の人が集まっている。

インスタユーザーの若い世代に、ユーチューブでファンになった人が加わって、シャルルアンリのコアな客層を形成しているということだ。

その他、レストランのシェフ時代からのファン、雑誌などのメディアで同店を知った人など、比較的年配の客層もいる。このように幅広い客層を獲得してきた結果、業績はオープン初月から黒字を継続しているという。

撮影＝西田香織 カウンター席 - 撮影＝西田香織

そして継続的な売り上げが実現できているのも、客が価値を感じているからこそだ。

フレンチの本格的なコースでは、デザートは専門のパティシエがつくることが多いが、ルブーグ氏はシェフ時代から、デザートまで担当することもあったという。

そしてシャルルアンリのタルトでは、シェフとしての感覚からなのだろうか、まるで料理のように、さまざまな素材やテクスチャーが組み合わされている。ほかでは食べられない、同店ならではの味になっているのだ。

ルブーグ氏に、シャルルアンリのコンセプトについて聞いた。

■砂糖は極力使わない、「定番」はない

「素材も技術も最高のものを使う。素材なら日本のフルーツや、フランスの最上級のチョコレート（ヴァローナ）だ。そして砂糖は極力使わない。カスタードクリームとフルーツを組み合わせたもの以外のタルトも知ってほしい」

シャルルアンリのメニューは時期によって異なる。通年販売しているもの、季節もの、キャビアやウニを使ったタルト、トーストやパイなども揃える。

「定番」はない。ショコラタルトやコーヒーティラミス、レモンタルトなどは通年出ているが、いつ変わるかはわからないそう。

撮影＝西田香織 主役は宝石のような日本のフルーツ。そして少量ずつ使われた、ムースやコンポートがフルーツの爽やかな甘みを引き立てる - 撮影＝西田香織

季節ものも年に何回、と決まっているわけではなく、品質のよいフルーツが入ったときにメニューに並ぶという。例えば10月なら、シャインマスカットタルト、柿タルト、モンブランなどが出揃う。

新商品はすべて、シェフがフルーツからインスピレーションを得て開発している。悩むこともないそうだ。

撮影＝西田香織 ルブーグ氏が苦手を克服して大好きな一品となった柿タルト - 撮影＝西田香織

例えば柿タルトはウイスキーとチョコレートを合わせ、バニラブラウニー、干し柿などで濃厚さを、ピーカンナッツでカリカリした食感を加えたもの。実はルブーグ氏は柿が苦手だったが、フルーツを生かす素材を組み合わせることで、出来上がったタルトは自身も大好きな品の一つになったそうだ。

■食パンもハムも店内で手作り

食事メニューにも、タルトに負けず同店のこだわりが感じられる。

撮影＝西田香織 クロックマドモアゼル（イートインのみ、2500円）。店内で焼き上げた食パン、自家製ハムが使われている - 撮影＝西田香織

例えば「クロックマダム」をアレンジした「クロックマドモアゼル」は、トーストとハム、ベシャメルソースを幾重にも重ねて、花形の目玉焼きをあしらったもの。周囲にはチーズを加えて炒ったパン粉をまぶしつけてある。

驚くのが、食パンもハムも店内で手作りしていること。そのためフレッシュな優しい味になっている。

「うちのタルトは高い、と言われることもあるが、使っている素材を考えれば決して高くはない。そして、食べた人には価値が伝わっていると信じている」

撮影＝西田香織 パン粉をまぶしてクロックマドモアゼルを仕上げるルブーグ氏 - 撮影＝西田香織

■一般的なタルトと比べて「重量級」

確かに、タルトの上面を覆い尽くした高級フルーツを見ると、価格が高いのは納得できる。日本のタルトは一般的に重量にして120gだが、シャルルアンリではサイズが大きく、200g超で作っているそうだ。

撮影＝西田香織 黒イチジクのタルト。イチジクの葉のクリーム、レモンリコッタチーズ、イチジクのコンポート、バルサミコ酢、アーモンドとエキストラバージンオリーブオイルなど、意外な素材の組み合わせで複雑な味わいを生み出している - 撮影＝西田香織

また付け加えれば、定番のレモンタルト、コーヒーティラミスなど1000円台のものもある。レモンは人気トップ3の中にも入っているそう。手の届きやすい価格ということも、理由の一つかもしれない。

しかし日本の飲食店に話を聞いて必ず課題になるのが物価高。そもそも輸入物を含め、高級な素材を扱っているシャルルアンリではどう考えているのだろうか。ルブーグ氏に質問したところ、簡潔な答えが返ってきた。

「私が優先していること、哲学と言ってもいいかもしれないが、それは最高のものをつくること。原材料が上がったらそのコストを商品の価格にのせるだけだ」

■「価値がわかる客」とのつながりが大切

商品への自信と、価値が伝わる人に伝わればそれでよいのだ、という矜持が感じられる。

実際、すべての人に価値がわかるかというと難しいだろう。

その点、同店では価値が伝わる客層への訴求も行なっている。例えばルブーグ氏のファンとの関係維持や、ハイブランドとのコラボレーションなどによる客層の開拓だ。

11月30日まではフォーシーズンズホテル京都でコラボレーションアフタヌーンティー企画を展開。ルブーグ氏によると、「いつも遠方から東京の店舗に来てくれている方にも喜んでもらえている」とのことだ。

こうした企画を足がかりに、将来的には、ホテル内や商業施設内などを手始めに店舗拡大を目指したいとのこと。

「いくつか申し入れは来ているものの、資金のこともあり、まだ具体的な話ではない」という。

■自転車で探し回り、最高の立地を見つけた

新しい店舗としては、週末にシャルルアンリで販売しているパンが好評であるところから、ブーランジェリー（ベーカリー）の展開も考えているそうだ。

ルブーグ氏は立地が重要だと考えており、初めて出店したシャルルアンリに関しても、自ら自転車で各街を回り、ふさわしい場所を探したそうだ。確かに代官山の店舗は角地にあるガラス張りの建物に外光がよく入り、シャルルアンリのブランドデザインがよく似合っている。

撮影＝西田香織 角地にある店舗 - 撮影＝西田香織

「ただ物件探しや賃貸契約などについては、外国人としてのハンディキャップを感じることも多い。代官山の店舗は理解してくれるオーナーに巡り会うことができ、ラッキーだった」

日本に新たなタルトの魅力を発信する――フランス人シェフの挑戦は始まったばかりだ。

----------

圓岡 志麻（まるおか・しま）

フリーライター

東京都立大学人文学部史学科卒業後、トラック・物流の専門誌の業界出版社勤務を経てフリーに。健康・ビジネス関連を両輪に幅広く執筆する中でも、飲食に関わる業界動向・企業戦略の分野で経験を蓄積。保護猫2匹と暮らすことから、保護猫活動にも関心を抱いている。

----------

（フリーライター 圓岡 志麻）