中村敬斗がPK弾含む2ゴール！　スタッド・ランスは6発快勝で4戦ぶり白星

スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗が、リーグ戦2試合ぶりとなるゴールを記録した。



中村は28日に行われたリーグ・ドゥ（フランス2部）第12節のブローニュ戦にDF関根大輝とともに先発出場すると、1−1で迎えた28分にはPKを決めて、リーグ戦2試合ぶりとなる得点で、チームに勝ち越しゴールをもたらした。



さらに、3−2で迎えた43分にはペナルティエリア内でボールを受けた後、冷静な切り返しから右足を振り抜き、この試合自身2点目を挙げた。試合はその後2点を追加したスタッド・ランスが6−2で快勝し、リーグ戦4試合ぶりの白星を飾っている。



なお、中村は5−2とリードしていた58分までプレーし、関根はハーフタイムで交代となっていた。次節は31日にホームでダンケルクと対戦する。