「顔めっちゃ小さい」柴咲コウ、金髪になった川口春奈との2ショット公開「美しさに言葉を失いました」
俳優の柴咲コウさんは10月27日、自身のInstagramを更新。俳優の川口春奈さんとのツーショットを公開しました。
【写真】柴咲コウ＆金髪の川口春奈
コメントでは「2人とも美しくて可愛い」「素敵」「衣装がカッコよくてビジュ最幸です」「春奈ちゃんのお隣だとお姉さんの大人な顔つきになるコウちゃん 作品のイメージと相まってかっこいいです」「柴咲コウさん顔めっちゃ小さい」「コウちゃんの美しさに言葉を失いました」「キラッキラッの笑顔にキラッキラッのお衣装 カッコよくてかわいくて最強」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】柴咲コウ＆金髪の川口春奈
「カッコよくてかわいくて最強」柴咲さんは「第38回東京国際映画祭 レッドカーペットイベントに参加させていただきました」とつづり、7枚の写真を投稿。2〜4枚目が、川口さんとのツーショットです。黒髪の柴咲さんと金髪の川口さんが並んだ光景は圧巻で、見とれてしまいます。また1枚目と5〜7枚目は柴咲さんのソロショット。黒いドレスと手袋を身に着けており、似合っていて美しいです。
レッドカーペットを歩く動画も！柴咲さんと川口さんが共演するドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）の公式Instagramは同日、2人がレッドカーペットを歩く動画を公開。最後は同ドラマの告知もしています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)