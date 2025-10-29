俳優の柴咲コウさんは10月27日、自身のInstagramを更新。俳優の川口春奈さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：柴咲コウさん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の柴咲コウさんは10月27日、自身のInstagramを更新。俳優の川口春奈さんとのツーショットを公開しました。

【写真】柴咲コウ＆金髪の川口春奈

「カッコよくてかわいくて最強」

柴咲さんは「第38回東京国際映画祭　レッドカーペットイベントに参加させていただきました」とつづり、7枚の写真を投稿。2〜4枚目が、川口さんとのツーショットです。黒髪の柴咲さんと金髪の川口さんが並んだ光景は圧巻で、見とれてしまいます。また1枚目と5〜7枚目は柴咲さんのソロショット。黒いドレスと手袋を身に着けており、似合っていて美しいです。

コメントでは「2人とも美しくて可愛い」「素敵」「衣装がカッコよくてビジュ最幸です」「春奈ちゃんのお隣だとお姉さんの大人な顔つきになるコウちゃん　作品のイメージと相まってかっこいいです」「柴咲コウさん顔めっちゃ小さい」「コウちゃんの美しさに言葉を失いました」「キラッキラッの笑顔にキラッキラッのお衣装　カッコよくてかわいくて最強」と、絶賛の声が寄せられました。

レッドカーペットを歩く動画も！

柴咲さんと川口さんが共演するドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）の公式Instagramは同日、2人がレッドカーペットを歩く動画を公開。最後は同ドラマの告知もしています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)