秋田県の支援要請に対し、小泉防衛大臣は後方支援を念頭にし自衛隊の派遣を検討するとの方向性を示しています。

【写真を見る】小泉進次郎防衛大臣「クマ害」と発言…「犠牲者が出るのは大変」吉村知事はクマ対策での自衛隊派遣を「望ましい」とするも、未だ自身の考えを明確にせず（山形）

秋田県の鈴木知事がクマ対策に自衛隊の支援を求めていることについて、山形県の吉村美栄子知事は２８日、その動きを「望ましい」と評価しました。

吉村知事はＴＵＹの取材に対し「犠牲者も出ているわけですからね、それは当然やはり、そういった行動が望ましいと私は思いますよ」としました。

そして「犠牲者が出ると言うことは大変なことですから」と重ねて話し、隣県でクマによる死者が出ていることに危機感を示しました。

■秋田は、動いた

もはや、待ったなしの状況とも言えます。

秋田県の鈴木知事は、秋田県内でクマによる人への被害が相次いでいることを受け２８日、小泉進次郎防衛大臣に対しクマ被害に対する支援のための自衛隊派遣を要請しました。

ＪＮＮの取材に秋田県側は、防衛省に対してクマを捕獲するための罠の設置や捕獲・駆除したクマの輸送や解体補助、周辺の安全確保などの武器使用を伴わない業務支援を求めたとしています。

また、小泉大臣は面会に先立ち行われた会見で、「国民の命と暮らしが脅かされている状況で迅速にできることから始める」と派遣に前向きな考えを見せています。

しかも・・・

■「クマ害」との認識を示す

小泉防衛省は「クマ害」とも発言し、明確に国民の脅威になりつつあるとの考えを示しました。

秋田県がクマ対策に自衛隊の支援を求めたことについて、山形県の吉村知事は「望ましい行動」としました。

山形県の対応については明言を避けましたが、「将来的」には考えていく必要があるとしました。

山形県内は現段階で犠牲者が出ていないものの、負傷者は出ています。「将来的」に動く可能性があるのであれば、吉村知事は今のうちに自治体の長として考えを明確にし、国に対して要望する姿勢を見せることが必要な状況ではないでしょうか。

発言と行動で、秋田県知事を援護くらいしてもよいのでは。