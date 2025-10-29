山口県の村岡知事は２８日の定例記者会見で、県が貴賓車として保有するトヨタの最高級車「センチュリー」２台のうち更新期を迎えた１台について、「非常に問題になったところなので、当然見直しをしていかなければならないと思う」との見解を示した。

県物品管理課によると、２台は県が皇族や海外の要人を乗せる目的で、２０１３年度に約１２６０万円、２０年度に約２０９０万円でそれぞれ購入。２０年４月〜今年９月末に延べ１７日間が貴賓車として利用されたが、普段は県議会に貸し出し、議長や副議長の公用車として使われている。

県は公用車の更新を検討する基準として、１０月１日時点で、来年度に車検の時期を迎え、購入から１１年以上が経過し、走行距離が１２万キロ以上となった場合と定めている。１３年度購入分は９月末時点で走行距離が３０万キロを超えており、同課は新年度の予算編成方針が示された今月から、更新するかどうかを含めて検討を始めている。

センチュリーを巡っては、２０年度の購入分は違法な公金の支出にあたるとして、元県職員が県に対し村岡知事に購入費全額を請求するよう求める住民訴訟を起こした。山口地裁は２２年に全額を村岡知事に請求するよう県に命じたが、２審・広島高裁判決は「車種の選定には相応の合理性がある」として請求を棄却。最高裁も上告を棄却し、確定した。

村岡知事は、１３年度購入分に関して「色々と議論があったので、単純に延長とか更新とかにすべきでないと思う。担当課の考えをよく聞いた上で判断していきたい」と述べた。