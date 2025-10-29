¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¡¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢1Ç¯È¾¤Î¼êÂ³¤·Ð¤ÆÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤òÊó¹ð¡¡À¯¾ðÉÔ°Â¤ÎÊì¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤·ãÇò
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤¬28Æü¡¢NHK E¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Í¥Ã¥ÈTV¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¿å¡¡¸á¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¯ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¾Ð¤¤¹ç¤¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¿¹ºê¤Ï1990Ç¯¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¯¾ðÉÔ°Â¤«¤é9ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ø¡£¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼1¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÀÒ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢Ä¹¤¯ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âºßÎ±µö²Ä¤ÎÄê´üÅª¤Ê¹¹¿·¤¬É¬Í×¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¤â¡¢²¿½µ´Ö¤âÁ°¤«¤é¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼1¡Ù¤Î¾¯¤·Á°¤Ë¶½¹Ô¥Ó¥¶¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
¡¡2021Ç¯2·î¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬ËÖÈ¯¡£À¯¾ð°²½¤Ë¤è¤ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñºÝÅª¿®ÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤¬°ÊÁ°¤ËÁý¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤ÏÁÄÊì¤äÎ¾¿Æ¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁÄ¹ñ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿¹ºê¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÀÒ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¹¤¼ê¤ÎÃæÂ¼¤¦¤µ¤®»á¤¬¡ÖÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¤È¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¸À¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤É¤¦Í¸ú¤Ë»È¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¹ñÀÒ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÀÒ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤«¤é¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤Î·ì¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎµÁÌ³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢»×¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹ñ¤òÇØÉé¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Ð¸ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¼«Ê¬¤Î³èÆ°·ÐÎò½ñ¤ä»öÌ³½ê¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«¿È¤òÊÝ¾Ú¤·¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿½ÀÁ¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤ºÌÌÀÜ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¿³ºº¡£¿³ºº¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¿³ºº¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´Ö¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¹ºê¡£¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Ã¯¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤¬Áª¤ÖÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¯ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¾Ð¤¤¹ç¤¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¿¹ºê¤Ï1990Ç¯¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¯¾ðÉÔ°Â¤«¤é9ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ø¡£¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼1¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯2·î¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬ËÖÈ¯¡£À¯¾ð°²½¤Ë¤è¤ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñºÝÅª¿®ÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤¬°ÊÁ°¤ËÁý¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤ÏÁÄÊì¤äÎ¾¿Æ¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁÄ¹ñ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿¹ºê¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÀÒ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¹¤¼ê¤ÎÃæÂ¼¤¦¤µ¤®»á¤¬¡ÖÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¤È¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¸À¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤É¤¦Í¸ú¤Ë»È¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¹ñÀÒ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÀÒ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤«¤é¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤Î·ì¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎµÁÌ³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢»×¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹ñ¤òÇØÉé¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Ð¸ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¼«Ê¬¤Î³èÆ°·ÐÎò½ñ¤ä»öÌ³½ê¤Î»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«¿È¤òÊÝ¾Ú¤·¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿½ÀÁ¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤ºÌÌÀÜ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¿³ºº¡£¿³ºº¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¿³ºº¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´Ö¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¹ºê¡£¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Ã¯¤¬À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤¬Áª¤ÖÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£