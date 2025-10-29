楽天は29日、野球やスポーツを通じて、子どもたちの夢を育み、東北の皆さまに元気と感動を届ける活動『TOHOKU SMILE ACTION』の一環として、スポーツ少年団に所属する小学5年生を対象に、楽天イーグルスの現役選手とアカデミーコーチによる野球教室「楽天イーグルス ベースボールフェスタ Supported by イオンモール」を開催することになったと発表した。

なお、参加者は球団WEBサイトの専用フォームにて募集している。

▼ 11月15日開催の「楽天イーグルス ベースボールフェスタ Supported by イオンモール」 概要

■内容

・楽天イーグルスの選手とアカデミーコーチによる野球教室

・野球教室終了後に記念撮影

■日時：11月15日（土）12:30〜14:20（12:20受付開始）

■場所：楽天モバイルパーク宮城 室内練習場

■対象：スポーツ少年団に所属している小学5年生 約70名

※参加するお子様1名につき、同伴者は1名まで

■講師

・楽天イーグルス 背番号52 津留粼大成投手

・楽天イーグルス 背番号65 堀内謙伍選手

・楽天イーグルス アカデミーコーチ 塩見 貴洋

・楽天イーグルス アカデミーコーチ 柳澤 大空

※変更となる可能性あり

■参加費：無料

■服装：各所属チームのユニフォーム

■持ち物：グローブ、バット、水分補給用の飲み物

■参加特典：参加者全員にオリジナルタオルをプレゼント

■申込締切：11月3日（月・祝）23:59

※応募多数の場合は抽選となります

※先着順ではない