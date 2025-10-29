楽天、11月15日に現役選手による野球教室を開催
楽天は29日、野球やスポーツを通じて、子どもたちの夢を育み、東北の皆さまに元気と感動を届ける活動『TOHOKU SMILE ACTION』の一環として、スポーツ少年団に所属する小学5年生を対象に、楽天イーグルスの現役選手とアカデミーコーチによる野球教室「楽天イーグルス ベースボールフェスタ Supported by イオンモール」を開催することになったと発表した。
なお、参加者は球団WEBサイトの専用フォームにて募集している。
▼ 11月15日開催の「楽天イーグルス ベースボールフェスタ Supported by イオンモール」 概要
■内容
・楽天イーグルスの選手とアカデミーコーチによる野球教室
・野球教室終了後に記念撮影
■日時：11月15日（土）12:30〜14:20（12:20受付開始）
■場所：楽天モバイルパーク宮城 室内練習場
■対象：スポーツ少年団に所属している小学5年生 約70名
※参加するお子様1名につき、同伴者は1名まで
■講師
・楽天イーグルス 背番号52 津留粼大成投手
・楽天イーグルス 背番号65 堀内謙伍選手
・楽天イーグルス アカデミーコーチ 塩見 貴洋
・楽天イーグルス アカデミーコーチ 柳澤 大空
※変更となる可能性あり
■参加費：無料
■服装：各所属チームのユニフォーム
■持ち物：グローブ、バット、水分補給用の飲み物
■参加特典：参加者全員にオリジナルタオルをプレゼント
■申込締切：11月3日（月・祝）23:59
※応募多数の場合は抽選となります
※先着順ではない