¡¡¿ÍÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢Ã´Åö¤·¤¿ËÜ¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¤Ê¤É¡¢¿ÍÊ¸½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÖ¤ë¥ê¥ì¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î11²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ÍÈå³Õ¤Î¾¾°æÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ30Ç¯¡¢Âç³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¶µ²Ê½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¶µ²Ê½ñ¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤È²ÄÇ½À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¾ÊâÀè
¡ÖÂç³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¶µ²Ê½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤¹¤È¤¡¢¤È¤¯¤Ë¿ÍÊ¸½ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·µ¤¤¬°ú¤±¤ë¡£¿ÍÊ¸½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì½Ð¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊËÜ¤¬¾¡Éé¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤äÁõÃú¡¢ÂÓ¤Ê¤É¤â¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÆÉ¼Ô¤Î¼ê¤¬¤Î¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÆ±¤¸¿ÍÊ¸½ñ¤Ç¤â¡¢¶µ²Ê½ñ¤Î·Á¤ÇËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢°ìÄêÄøÅÙ·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£³Æ³ØÌä¤ÇÎ»²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÈ¾ÊâÀè¤ò¹Ô¤¯Ãø¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£°ìÊâÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¾ÊâÀè¤Ë¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÆÉ¼Ô¤âÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¿¼±ó¤Ê¤ë³ØÌä¤Î¿¹¤Ø¤È¿Ê¤àÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾åµé¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¡£¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎµÄÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÏÀÊ¸½¸¤â¡¢Âç³Ø¤Î¥¼¥ß¤ÇÉ¬ÆÉ½ñ¤È¤·¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶µ²Ê½ñ¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÍÈå³Õ¤ËÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¡¢¶µÍÜ²ÊÌÜ¤ä¶µ°é³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤Ï¤ä30Ç¯¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¤¿¤¤¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍÈå³Õ¤Î¶µ²Ê½ñ¥·¥ê¡¼¥º¡£¾å2ºý¤Ï¥¢¥ë¥Þ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¢º¸²¼2ºý¤Ïy-knot¥·¥ê¡¼¥º¡£±¦²¼¤Î¥¹¥È¥¥¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÏÀ¡Ù¤Ï¤â¤¦¤¹¤°²þÄûÈÇ¤¬½Ð¤ëÍ½Äê
¡¡¤ª±¢ÍÍ¤Ç¶µ²Ê½ñ¤Å¤¯¤ê¤Î±ü¿¼¤µ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¶µ²Ê½ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸¡Äê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤½¤Î¶µ²Ê½ñ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ï¹½À®¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï½é³Ø¼Ô¤«ÀìÌç²ÊÌÜ¼õ¹Ö¼Ô¤«¡¢¤½¤Î³ØÌä¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¡¦¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤È¤¯¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃø¼Ô¤È¤Ï¡£
¡¡¿¿¤ÃÀè¤Ë¡¢¤¼¤Ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Ãø¼Ô¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊü¤ÄÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬´ë²è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¡¹ÄêÈÖ¶µ²Ê½ñ¤ä´ðËÜ½ñ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶µ²Ê½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢²¦Æ»¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤ÄËÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¡£º£Ç¯£´·î´©¤Î¡Ø¼Ò²ñ³Ø³µÏÀ¡Ù¡ÊÉðÀîÀµ¸ã¡¦º´Æ£·òÆó¡¦¾ï¾¾½ß¡¦Éð²¬Äª¡¦ÊÆß·Ã¶Ãø¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·é¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¿·Á¯¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¼Ò²ñ³Ø¤ÎÎò»Ëµ¡¦¶¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÃø¼ÔÌ¾¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Çµ²±¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤è¤¯¤¾½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤¬ÆÏ¤¯¤È´ò¤·¤¤¡£±üÂ¼Î´ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡Ø¼Ò²ñ³Ø¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ç¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ÎÄÌ»Ë¤ò°ì¿Í¤Ç¤ª½ñ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¢¥Ç¥å¥ë¥±¡¼¥à¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ó¥á¥ë¤«¤é¥Õ¡¼¥³¡¼¡¢¥Ö¥ë¥Ç¥å¡¼¡¢¥ë¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ³Ø¤Îµð¿Í¤Ë£±¾Ï¤º¤ÄÆÈ¼«¤ÎÉÁ¤½Ð¤·Êý¤ÇÇ÷¤ê¡¢¾ï¿Í¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³ÅÄ¿¿ÌÐÎ±ÀèÀ¸¡¢ÍÅÄ¿ÀèÀ¸¡¢ÃæÂ¼±ÑÂåÀèÀ¸¤ËÊÔ½¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤¤¤Þ¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¼Ò²ñ³Ø¡Ù¤Ï¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ²Ê½ñ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤260¥Ú¡¼¥¸¤Û¤É¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯2000±ßÂæ¤ò¤á¤¶¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë²è»þ¤Ë»³ÅÄÀèÀ¸¤«¤é¡¢º£¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¸þ¤±¤Ë180¥Ú¡¼¥¸°ÊÆâ¡¦1000±ßÂæ¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶¹ÆËç¿ô¤¬Ä¶²á¤·¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢½¢¿¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢½¡¶µ¡¢°ÜÌ±¡¢Áê¸ßºîÍÑ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òºÌ¤êË¤«¤Ë¼Ò²ñ³Ø¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸«»ö170¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾×·âÅª¤ÊËÜ¤ÎÇö¤µ¤ò¡¢¤¼¤ÒÆÉ¼Ô¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âç³Ø¤È¤¤¤¦¾ì¡½¡½¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤È¤ÎÂÐÏÃ
¡¡Ãø¼Ô¤ÏÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥ì¡¼¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´äÇÈ½ñÅ¹¤ÎÆ£ÅÄµª»Ò¤µ¤ó¤È¤â¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÇÂçÂô¿¿ÍýÀèÀ¸¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¼¼¤Ç¤Î¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ä¡¢¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ëµ¿Ìä¤ä»×¤¤¤òÀèÀ¸¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ´ë²è¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬²¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤ÆÀèÀ¸¤Ï¤½¤Î³ØÌä¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤Î»×¤¤¤âÂ÷¤·¤ÆËÜ¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾åÌîÀéÄá»Ò¡¦¹¾¸¶Í³Èþ»ÒÊÔ¡ØÄ©Àï¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡Ù¤Ï¡¢¹¾¸¶Í³Èþ»ÒÃø¡Ø»ýÂ³¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò¾åÌîÀèÀ¸¤¬·ã¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆÉ½ñ²ñ¤ÇÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î¿·¤·¤¤ÍýÏÀ·ÁÀ®¤ÎËÜ¤ò¡¢¾åÌîÀèÀ¸¤È¹¾¸¶ÀèÀ¸¤ÎÊÔ½¸¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é»ä¤Î¶½Ê³¤Ï2Ç¯È¾·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¾åÌîÀèÀ¸¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤ÇÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹ÖµÁ¤Î¸ýÄ´¤äÅ¸³«¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«ËÜ¤ò¤ª½ñ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¤È¡¢´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ´î¤Ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ï£¡¹¤¿¤ëÀèÀ¸Êý¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤ÏËè²ó»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¤Ï²¬ÌîÈ¬ÂåÀèÀ¸¤¬¥·¥ã¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¡ÖÁªÂò¤Î¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÁªÂò¤Î½Å»ë¡×¤³¤½¤¬²ÈÉãÄ¹À©¤ò±Ê¤é¤¨¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¡¼¥°Ãø¡¢ÀîËÜÍµ»Ò¡¦½øÊ¸¡¢Â¼°æ¾Ï»Ò¡¦Ìõ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ³°¤Ë¤â¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¶Ã¤¤¤¿¡£´©¹ÔÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊWAN¡Ë¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Íî¹ç·ÃÈþ»ÒÀèÀ¸¤Î¤´ÅÐÃÅ¤È½ñÉ¾¤â¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È·ÐºÑ³Ø²ñ¼çºÅ¤ÎÆÉ½ñ²ñ¤â5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ÏÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿·¤¿¤ÊÃÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ¤¬¤½¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¼Ò²ñÊ¡»ã¤ÎËÜ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤äÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤ÃÎ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶µ²Ê½ñ¤Ë¹þ¤á¤Æ
¼Ò²ñ³Ø¤â¼Ò²ñÊ¡»ã¤â¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢¾ï¼±¤òµ¿¤¤¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤òº¬ËÜÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ò°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢»³ËÜ¤«¤Û¤ê¡¦Íû¹¿¾Ï¡¦¾¾µÜÄ«ÊÔ¡Ø¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¤È¡¢²ÃÆ£½¨°ìÃø¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÏÀ¡Ê²þÄûÈÇ¡Ë¡Ù¤¬½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÞÕ¿È¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°¹ñ¿Í¼õÆþ¤ìÀ¯ºö¤ò°ì´Ó¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡¢°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤Î¼õÆþ¤ì¡¦´ÉÍý¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼Ò²ñ³Ø¤Î»ëÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤ËÄÌÄì¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÏÀ¡Ê²þÄûÈÇ¡Ë¡Ù¤Ï½éÈÇ¤ò´©¹Ô¤·¤¿2017Ç¯½Õ°Ê¹ß¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ²þÄû¤¹¤ë¤â¤Î¡£¿Í¤Ï¤Ê¤¼ÀÊÌ¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¬Îà¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¡¢·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÇÏÀÍýÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£½éÈÇ¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯Çä¤ì¤Æ²þÄû¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÍ¤êÆñ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìºý°ìºý¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯´©¹ÔÍ½Äê¤Î¡Ø¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¤Î¹»Àµºþ¡£15¿Í¤ÎÃø¼Ô¤Î»×¤¤¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼çÄ¥¤Î¤¢¤ëËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥«¥Ð¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÁõ²è¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤â¤â¤µ¤ó¤¬°ìµ¤¤ËÉÁ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¼¡²ó¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ï
¼¡¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸³è½ñ±¡¤Î¹â¶¶½ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡»ã¼Ò²ñ³Ø¤ÎËÜ¤ò¤è¤¯»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â»É·ãÅª¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÓÌîÍ³Î¤»Ò¡¦À±²ÃÎÉ»Ê¡¦À¾ÁÒ¼Âµ¨Ãø¡Ø¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ò°·¤¦¿·¤¿¤Ê¥â¡¼¥É¡½¡½¡Ö¾ã³²¤Î¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î»È¤¤Êý¡×¡Ù¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï³Ø²ñ¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤«¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¾¾°æÃÒ·Ã»Ò(¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤Á¤¨¤³)
1995Ç¯ÍÈå³Õ¤ËÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢½ñÀÒÊÔ½¸ÂèÆóÉô¤Ç¼Ò²ñ³Ø¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤ÎËÜ¤òÃæ¿´¤ËÊÔ½¸¡£