中国・BYDが新型軽「ラッコ」世界初公開！ 軽ハイトワゴンを日本市場に投入、26年夏に
軽スーパーハイトワゴンEVが登場！ その名も「ラッコ」
BYDは、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）2025」（一般公開日10月31日〜11月9日）の出展全容を発表しました。
「BYD は、これからの当たり前に。」を乗用車ブースコンセプトとし、乗用車・商用車あわせ13台を出展します。日本初公開の「YANGWANG U9」や世界初公開のEVトラック「T35」など、注目の最新モデルが多数登場予定です。
中でも注目なのが、世界初公開となる軽スーパーハイトワゴンEV「BYD RACCO（ビーワイディー ラッコ）」です。
RACCOは以前より日本市場での展開が示唆されていた、2026年夏に導入予定の軽EVです。BYD初の海外専用設計モデルであることも注目。“ラッコ”という名前から「ドルフィン」や「シーライオン」などと同じく“海洋シリーズ”に位置づけられると考えられます。
ボディサイズは日本の軽規格に収まる3395mm×1475mm×1800mmで、乗車定員は4名です。駆動方式はFFで、駆動用バッテリーはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。BYDは「高い技術力で開発された最新の軽EVにぜひご注目ください」としています。